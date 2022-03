La actriz Rebel Wilson arremete contra Vladimir Putin por la invasión a Ucrania

Madrid, 14 de marzo (Europa Press).- El londinense Royal Albert Hall acogió el domingo 13 de marzo la entrega de los premios BAFTA 2022. La ceremonia fue presentada por Rebel Wilson, quien mandó un contundente mensaje a Vladimir Putin a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Wilson presentó una actuación inspirada en la película CODA: Los sonidos del silencio, cinta que gira en torno a la vida de una adolescente y su familia sorda. “En esta actuación hay dos tipos de intérpretes. Unos emplean el lenguaje de señas estadounidense y otros el lenguaje de señas británico”, explicó.

“Afortunadamente en todos los lenguajes de señas este es el gesto de Putin”, dijo Wilson, que hizo una peineta a cámara. El gesto fue recibido con entusiasmo por el público, que aplaudió a la presentadora mientras mostraba su dedo corazón, pixelado, en pantalla.

Gestures can carry a lot of meaning, and this one from @RebelWilson to #Putin is from all of us!#PutinWarCriminal #PutinsGenocide #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/qG0BKR18PU

— Daz 🇺🇦 (@aupetitcoquin) March 14, 2022