Rusia lanza misil contra edificio de departamentos en Donetsk; se reporta un muerto

Por Karl Ritter

KIEV, 14 de marzo (AP).— Al menos una persona murió y tres resultaron heridas el martes en el centro de Kramatorsk en un ataque de misil ruso contra un edificio de apartamentos en una de las principales ciudades bajo control ucraniano en la región oriental de Donetsk, según las autoridades.

Seis edificios de apartamentos habían sufrido daños en la explosión y las labores de rescate seguían en marcha, según dijo el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El mandatario compartió un video que mostraba la fachada destruida del edificio más afectado.

También la Fiscalía ucraniana y el Gobernador, Pavlo Kyrylenko, informaron sobre el ataque y compartieron imágenes del edificio con montones de escombros delante.

La guerra, que estalló cuando Rusia emprendió su invasión de gran escala en febrero de 2022, ha supuesto muchas bajas civiles. Las víctimas del martes estaban entre los al menos seis civiles muertos y 30 heridos en 24 horas, según las autoridades ucranianas.

“Las tropas rusas están atacando edificios residenciales, escuelas y hospitales, dejando ciudades en llamas y en ruinas”, dijo Kyrylenko, el Gobernador regional, a la televisora ucraniana. “Los rusos marcan cada metro de su avance en la región [de no sólo con su propia sangre, sino también con las vidas [perdidas] de los civiles”.

En Kramatorsk se encuentra el cuartel general del ejército ucraniano en la zona. Las autoridades ucranianas dicen que ha sido un blanco frecuente de misiles y otros ataques rusos.

Russia is kidnapping our children. It is the largest state-sponsored kidnapping of 🇺🇦 children. With this forced deportation, 🇷🇺 tries to erase the family & national identity of young Ukrainians. It is the genocide of a nation. Everyone who organized it will be held to account. pic.twitter.com/BHiftawDzf

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2023