AMLO critica a FCH por defender a García Luna; pide explicar qué hacía en su Gobierno

Calderón declaró ayer que tenía “muchas dudas” del veredicto en contra de García Luna y cuestionó el accionar de la Fiscalía, a pesar de que fue declarado culpable de todos los cargos, que incluyen colaborar con cárteles de la droga, narcotráfico y mentir a las autoridades de los Estados Unidos.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana las declaraciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre el juicio de Genero García Luna, luego de que mencionara que dudaba del veredicto y de la Fiscalía, a pesar de que el jurado lo halló culpable de todos los cargos.

“Lo juzga un tribunal de Estados Unidos, y dice Calderón: ‘No les creo. No hay pruebas’. Ojalá él pueda ayudar y explicar lo que hacía [Genaro] García Luna en su Gobierno, por qué considera que no hay pruebas, y que le diera una explicación al pueblo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna”, dijo el Presidente.

Ayer, Calderón confesó que tiene “muchas dudas sobre el veredicto” en contra de quien fuera el Secretario de Seguridad Pública en su sexenio, en Estados Unidos, donde fue hallado culpable de narcotráfico y corrupción.

“Podría él una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando”, añadió, López Obrador.

Calderón también ayer mencionó que es un perseguido político del actual Gobierno de López Obrador y acusó que el caso de García Luna es ocupado para aumentar dicha persecución.

“¿Qué persecución puede haber? Si hubiese persecución ya hubiéramos presentado una denuncia en contra del expresidente, no lo hemos hecho porque ya lo he explicado, se le preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la Ley para que la consulta fuera vinculante”, replicó el Presidente a lo dicho por Calderón.

“No estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan los abusos”, agregó.