Ebrard habla con Blinken sobre cooperación en combate al fentanilo y tráfico de armas

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón tuvo esta mañana una conversación vía telefónica con Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, en la que discutieron la cooperación bilateral para combatir el fentanilo y el tráfico de armas entre países.

“Tuve conversación telefónica con el Secretario Antony Blinken con miras al próximo encuentro del Entendimiento Bicentenario que se llevará a cabo en Washington. Tema principal cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países”, escribió Ebrard en su Twitter.

De la misma forma, Blinken confirmó en sus redes que habló con Ebrard sobre la “producción ilícita” de fentanilo y otras drogas sintéticas, y destacó la “sólida asociación” que existe entre ambas representaciones.

“Hablé con el Secretario de Relaciones Exteriores de México sobre el fortalecimiento de nuestra cooperación en seguridad para combatir la producción ilícita de fentanilo y otras drogas sintéticas. Valoramos la sólida asociación de México mientras trabajamos para mantener a nuestras comunidades a salvo de las redes criminales”, escribió.

El pasado 9 de marzo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron iniciar una campaña binacional para combatir el consumo de fentanilo.

Ebrard destacó que este acuerdo entre Estados Unidos y nuestro país representa el “esfuerzo más grande” en la historia de ambos países con el fin de brindar información de los efectos nocivos del fentanilo a jóvenes y familiares.

Spoke with Mexican Foreign Secretary @m_ebrard on bolstering our security cooperation to combat the illicit production of fentanyl and other synthetic drugs. We value Mexico’s strong partnership as we work to keep our communities safe from criminal networks.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2023