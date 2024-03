ENTREVISTA ¬ María Elena, atacada con ácido, lamenta que la izquierda postule a Murat

María Elena aseguró que Morena se contradice al afirmar que apoya su lucha y al mismo tiempo respaldar a Alejandro Murat, a quien señaló de ejercer violencia institucional cuando era Gobernador de Oaxaca, como candidato al Senado.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- La saxofonista María Elena Ríos criticó que Morena diga respaldarla al darle una candidatura como Diputada federal suplente y a su vez impulse al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat por un escaño al Senado de la República, cuando él estaba al frente de la entidad en 2019 cuando ella fue atacada con ácido y no hizo nada para detener a su agresor.

En entrevista en el programa “De 9 al cierre”, la activista reprobó que Morena postule al exgobernador de Oaxaca, a quien señaló de mantener una relación de amistad con Juan Antonio Vera Carrizal, su agresor, quien se encuentra prófugo de la justicia.

“Para los que no están contextualizados con esta situación Alejandro Ismael Murat, Hinojosa es el exgobernador de Oaxaca, anterior a la actual administración. Él es amigo y socio de mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal y en su momento cuando él era Gobernador ejerció violencia institucional hacia mí, violentó mis derechos humanos, violentó la obstaculización del proceso y esto provocó que la situación de vulnerabilidad personal mía se agudizara y tuviera que realizar desplazamiento forzado interno. Desde hace cuatro años vivo en la Ciudad de México ahora este es mi hogar por la situación de riesgo que existe en Oaxaca”.

María Elena Ríos se dijo indignada por lo sucedido, pues señaló que Morena con el pretexto de reconocer su lucha le dio una candidatura como suplente en una circunscripción que no es de Oaxaca

“Esta situación claro que me indigna muchísimo porque tal pareciera que Morena en ese sentido, con el pretexto de que quieren reconocer mi lucha, me mandan a una suplencia con toda la alevosía de ponerme en una circunscripción que no es Oaxaca y aunado a esto, pues me ponen hasta el lugar 18, lo que no sabían es que tengo el desplazamiento forzado interno y precisamente el INE lo avala, por eso el día de ayer es que me otorgan el registro de la candidatura suplencia”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la candidatura indígena de la saxofonista como Diputada por Morena. El titular de la candidatura es Manuel Vázquez Arellano, quien busca su reelección como Diputado. Es uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa.

La consejera Carla Humphrey apoyó la propuesta de continuar con el registro de Ríos Ortiz como candidata suplente en la Cuarta Circunscripción y fue postulada para ocupar una candidatura indígena.

Humphrey destacó que la saxofonista pertenece a una comunidad indígena de Oaxaca y tras haber sido atacada con ácido en 2019 tuvo que desplazarse a la Ciudad de México.

“Debe concluirse que el cumplimiento del requisito de la calidad indígena para una comunidad perteneciente a una circunscripción distinta es suficiente para tenerla por acreditada en el caso concreto, que me parece que es lo relevante en este caso, al tratarse de una acción afirmativa para personas indígenas”, agregó la consejera.

Advirtió que de no trasladarse a la Ciudad de México, donde reside actualmente, pondría en peligro de su vida y su integridad, por lo que propuso que tras analizar su situación se le otorgue la candidatura.

Que bueno que lo asumes @mario_delgado, sinceramente no me sorprende la manera en cómo se conducen, pero conmigo se equivocaron y no voy a permitir que manchen mi nombre. Ahora, #México sabe de tu propia voz que en @PartidoMorenaMx, están sumando a nuestros agresores como lo es… pic.twitter.com/5cCgQCwYP4 — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) March 13, 2024

Pese a la ratificación del INE, María Elena aseguró que Morena se contradice al afirmar que apoya su lucha y al mismo tiempo respalda a Alejandro Murat como candidato al Senado.

“Yo no lo estoy politizando, lo politizaron desde el momento en que Alejandro Murat ejerció violencia institucional con toda la carga simbólica y de poder que tenía como Gobernador con la finalidad de beneficiar a Juan Antonio Vera Carrizal y darle la impunidad a Juan Antonio Vera Hernández tanto que hasta la fecha está prófugo de la justicia, cómo es posible que digan que quieren honrar una lucha de María Elena cuando quieren ponerla de compañera con el agresor, no, como es posible que aplaudan la Ley Malena y estén poniendo a un agresor que puede echar revés a la ley que estoy haciendo”.

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en ese mes del mismo año.

En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continuaría prófugo.

