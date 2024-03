Molotov desmiente a Xóchitl y prohíbe el uso de su música en campañas electorales

La agrupación de rock mexicana compartió un comunicado, en el que prohibió el uso de su música para las campañas electorales.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 14 de marzo (AS).- Molotov emitió un comunicado por medio de redes, en el que prohibió el uso de su música con fines electorales, pues ahora que con el inicio de las campañas electorales, algunos han empleado las canciones de varios artistas, adaptándolas, para apoyar a los candidatos.

A través de una historia, los músicos decidieron manifestarse, para evitar que siguiera ocurriendo. “En los últimos procesos electorales varios candidatos de varios partidos han tratado de lucrar con el uso no autorizado de nuestras canciones, lo que incluso motivó que hayamos tenido que presentar denuncias penales ante la FGR por el uso no autorizado de varias de nuestras canciones”, indicó el mensaje.

Además, la banda hizo énfasis en que no apoyan a ninguno de los candidatos.“Por congruencia con la mística y filosofía de la banda, Molotov no ha apoyado, no apoya y nunca apoyará a ningún candidato a elección popular, pues siempre seremos críticos de lo que no está bien y puede mejorar, que por cierto es mucho, en todos lados”, agrega el escrito.

¿CÓMO COMENZÓ LA POLÉMICA?

Los artistas no han aclararon qué partidos políticos o candidatos están empleando actualmente sus canciones para fines de propaganda electoral, pero llamó la atención que en días recientes, Xóchitl Gálvez, quien es candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, mencionó en su cuenta de TikTok que. en 2010. recibió apoyo con una canción de Molotov cuando buscaba la gubernatura de Hidalgo.

“Molotov es un grupo musical que aprecio mucho, y ellos hicieron mi canción cuando fui candidata a gobernadora en el estado de Hidalgo. ‘Ahí viene, ahí viene, ahí viene Xóchitl! ¡Que sí, que no, que como chingados no!’”, expresó.

