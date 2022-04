Gobiernos de NL y Texas acuerdan reforzar seguridad y agilizar paso de mercancías

Monterrey (México), 13 abr (EFE).- Los gobiernos del estado mexicano Nuevo León y del estado de Texas, Estados Unidos, firmaron este miércoles un acuerdo para reforzar la seguridad en la frontera que comparten, lo cual ayudará a agilizar el transporte de mercancías por el Puente Internacional Colombia, hacia Laredo.

En un comunicado, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, indicó que el acuerdo, que favorecerá a su estado y a Texas, dará prioridad a la seguridad en el punto de revisión de Colombia para evitar el tráfico ilegal de personas y drogas.

“Este día los dos estados, creo que los dos estados más importantes [de ambos países], están haciendo un memorándum de entendimiento que tenemos que ayudar a los dos lados a tener una frontera con más seguridad”, dijo García.

Until Biden enforces immigration laws, Texas will continue to use its own strategies to secure the border.

This historic agreement between Texas & Nuevo León is a major step in the Lone Star State's efforts to secure the border in the federal government's absence. pic.twitter.com/2ycOWgRpRp

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 13, 2022