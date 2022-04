Acapulco y Taxco, destinos de Semana Santa, son escenario de matanzas: 8 muertos ayer

Cuatro de los homicidios en el puerto fueron casi simultáneos y uno ocurrió en la zona turística entre la playa Caleta y La Quebrada. Además del asesinato al director de Limpia municipal y a un supervisor, así como el de una joven de 25 años.

Por Karina Contreras

Acapulco, Guerrero, 14 de abril (El Sur).– Cinco hombres fueron asesinados, uno de ellos en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la playa de Caleta, en Acapulco, en diferentes hechos de violencia en plena temporada de vacaciones de Semana Santa. Cuatro de los homicidios se cometieron de manera casi simultánea.

El pasado 4 de abril, durante una conferencia de prensa, la Alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró a los vacacionistas que estaba garantizada la seguridad en Acapulco para la Semana Santa y que las operaciones de seguridad iniciarían el viernes pasado.

Ayer en la tarde-noche dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Leyes de Reforma, en la calle Francisco Villa, cerca del punto conocido como El Retorno en la colonia Vacacional. El doble asesinato fue reportado a las 7:00 de la noche.

Los cuerpos de los hombres quedaron en la vialidad, a casi dos metros afuera de una casa. Durante las diligencias peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco encontraron varios casquillos de diferentes calibres. El Ministerio Público sector Zapata abrió una carpeta de investigación.

En otro caso, un taxista fue asesinado en la calle Del Futbol, que conduce a la cárcel de Acapulco, en el fraccionamiento Libertadores, cerca de Las Cruces. El crimen fue reportado a las 6:40 de la tarde, informaron policías estatales, quienes explicaron que hombres armados a bordo de una motocicleta se le emparejaron al taxista y uno de ellos le disparó. Se supo que en el taxi iban pasajeros, quienes huyeron al escuchar los disparos.

El taxi rojo con blanco quedó cerca del bulevar Vicente Guerrero, mientras que los agresores huyeron.

Más tarde, un hombre que iba a bordo de una motocicleta fue asesinado a balazos cerca de la playa Caleta, en el fraccionamiento Las Playas.

El crimen fue reportado minutos antes de las 7:00 de la noche en la calle San Martín, a metros de la avenida Costera y frente al hotel Acamar.

El cuerpo quedó tendido en la vialidad, y la motocicleta quedó a metros de la víctima.

Los turistas que todavía había a esa hora en la playa o restaurantes cercanos se sorprendieron por el hecho violento y estuvieron observando las diligencias de los peritos en la zona donde fue el asesinato.

La calle fue cerrada por policías turísticos, mientras que policías ministeriales y Ministerio Público llevaron a cabo las diligencias.

En la mañana, un hombre con huellas de tortura fue encontrado en la colonia Brasil, perteneciente al poblado de Los Órganos.

El hallazgo fue reportado a las 9:30 de la mañana en la calle el Calahue, cerca de la carretera federal Acapulco-México, informaron policías ministeriales.

Peritos informaron que el hombre tenía torniquete en el cuello y huellas de tortura. Después de las diligencias, el cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.

Con estos casos suman 118 muertos en lo que va del año y 18 en el mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con un conteo de El Sur.

EJECUTAN AL DIRECTOR DE LIMPIA DE IGUALA Y A UN SUPERVISOR; LOS DEJAN CON UN NARCOMENSAJE

El director de Limpia Municipal de Iguala, Isabel Bahena Rosas y su supervisor Dante Ezequiel Bernal, así como una joven mujer, fueron asesinados a balazos en dos distintos hechos ocurridos a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Taxco, y en una calle de terracería afuera del campo de futbol El Olimpo, en la zona oriente de la ciudad.

En hechos distintos, se informó que fueron identificados tres de los cinco hombres asesinados en un taxi el martes en el municipio de Juchitán, región de la Costa Chica.

De acuerdo con información de fuentes policiacas, alrededor de las 9:00 de la mañana se reportó el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos a unos dos kilómetros de la cabecera municipal antes de llegar a la comunidad de El Naranjo. Las víctimas estaban a unos 20 metros de la carretera federal, en el acceso de terracería a la colonia irregular Ficus.

Al momento de las diligencias, se dijo que las víctimas no fueron identificadas, pero horas más tarde se informó que son el director de Limpia Municipal, José Isabel Bahena Rosas, de unos 50 años, y su supervisor, Dante Ezequiel Bernal, de unos 35 años.

Ambos fueron hallados recostados boca abajo como formando una letra T, con impactos de bala en la cabeza, en la zona de la nuca, y al director se le veía además un impacto en la mano derecha.

Entre los dos fue dejada una cartulina con un mensaje escrito, “sigue la limpia p… mata mujeres y niños, va parejo. No respetaron códigos”.

Sobre de la cartulina fue dejado un huarache de cuero cruzado del número 26, al parecer nuevo y que aparentemente es parte del mensaje del grupo delictivo que se adjudica el doble homicidio, igual al que dejaron el miércoles de la semana pasada junto a dos jóvenes ejecutados a balazos, atados de las manos y cubiertos de los ojos que fueron dejados abandonados en el acceso a la comunidad de Metlapa, a orilla de la carretera a Cocula.

En un reporte policiaco se indica que “de acuerdo a la mecánica de los hechos y a los indicios encontrados, se establece claramente que dichos homicidios se encuentran relacionados con los grupos de delincuencia organizada”.

La tarde del martes en un acto realizado en el monumento a los Niños Héroes junto al estadio de futbol Ambrosio Figueroa, los dos funcionarios municipales asesinados ayer acompañaron al Alcalde priista David Gama Pérez y ediles del Cabildo a la entrega a la Dirección de Limpia Municipal, de seis camiones nuevos recolectores de basura con una inversión de poco más de 17 millones de pesos.

En el transcurso de la tarde de ayer, el Gobierno municipal difundió las esquelas para dar el pésame a familiares Bahena Rosas y Ezequiel Bernal, confirmando que el primero era director de Limpia y el segundo, supervisor del mismo departamento.

Asimismo se supo que derivado de estos hechos, el Alcalde igualteco, David Gama canceló la inauguración de la pavimentación del acceso principal a la colonia Líderes del Sur.

ASESINAN A UNA JOVEN

A seis horas del doble homicidio, se informó que una joven mujer fue hallada asesinada a balazos en la calle de terracería Adrián Castrejón, afuera del campo de futbol El Olimpo, en la zona oriente de la cabecera municipal de Iguala.

De acuerdo con información de fuentes policiacas, el hallazgo fue reportado alrededor de las 3:00 de la tarde a casi un kilómetro del Periférico Oriente de la ciudad, en un camino de terracería poco transitado que comunica al fraccionamiento Yohuala y que es una vía alterna para llegar a la comunidad de Tuxpan.

Se informó que la joven, de unos 25 años, tenía impactos de bala en la cabeza y en el abdomen, y al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil estatal pero ya no contaba con signos vitales. Asimismo se informó que en la zona del asesinato fueron asegurados casquillos percutidos, al parecer calibre .9 milímetros.

La joven fue trasladada a la morgue de la ciudad sin que hasta la tarde de ayer haya sido identificada.

La Fiscalía General del Estado por medio de la Fiscalía Regional Zona Norte informó que inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio por proyectil de arma de fuego, en agravio de dos hombres encontrados en la carretera federal Iguala-Taxco, entre las colonias Ficus y Sidanies en un tramo de terracería.

Dijo que también se investiga con perspectiva de género, el delito de homicidio en agravio de una mujer localizada sin vida cerca de un deportivo y que se inició la carpeta correspondiente.

EL 57 POR CIENTO DE POLICÍAS DE ACAPULCO, SIN CERTIFICAR: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

El Secretario de Seguridad Pública del estado, Evelio Méndez Gómez, indicó que el 57 por ciento de los policías municipales de Acapulco no están certificados y por ello se está trabajando con un plan emergente con la Alcaldesa Abelina López Rodríguez para lograr certificarlos.

El funcionario estatal estuvo como invitado en la sesión del Grupo ACA en donde dijo que aproximadamente 260 policías municipales se han certificado y a los que ya se está credencializando. Advirtió que aquel que no cumpla con la certificación se va a tener que dar de baja lamentablemente, porque así lo marca el Secretariado Ejecutivo Nacional.

Sobre cuántos faltan por certificar, dijo que eso se tendría que preguntar al responsable de la seguridad en Acapulco, pues es él quien sabe cuántos tiene.

Indicó que el gran problema de la Policía Municipal es que cada trienio los despiden, los vuelven a contratar, y todo lo que se trabajó en capacitarlos se pierde, “dinero que se va al saco roto. Estoy buscando que las policías municipales se vuelvan institucionales y que perduren en los trienios, eso sí, con su certificación, capacitación y de manera permanente”. Añadió que ha platicado con los presidentes municipales a quienes les ha dicho que tienen que buscar dejar policía porque, “la policía es institucional, no es partidista. Tienen que luchar por dejar policías formados y capacitados; que sea el legado que entreguen al siguiente trienio, no vean como que dejan al policía del partido, sino que dejen una institución al servicio del ciudadano”.

Los acasocios le preguntaron sobre cómo encontró las diversas policías bajo su mando y el Secretario ejemplificó que la Policía Auxiliar está desorganizada, con deudas y, sobre todo, “se estaban utilizando el armamento para acreditaciones, es decir, es que yo empresario llevo a mis escoltas a darles credencial y darles armamentos y ya son parte de la corporación. Eso lo estamos quitando”.

Reconoció el Secretario que la Policía Auxiliar “era la caja chica del estado, se daban servicios que no se ingresaban como se debe hacer todo servicio. No se hacían los contratos correspondientes, atendían a compadrazgos, a intereses, pero ahorita todo eso ya lo cambiamos, la nómina ya está timbrada”. Se están pidiendo requisitos a quien solicite el servicio de esa corporación. El Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez, indicó que ha solicitado 150 patrullas así como equipamiento y uniformes. Añadió que el armamento que tiene la Policía del Estado está bueno, pero ya están en pláticas con la Secretaría de Marina, por medio de su Centro de Modernización de Armamento, para que hagan el mantenimiento preventivo y en todo caso si no sirve se hagan las certificaciones para darlo de baja.

Le preguntaron su opinión sobre el Mando Único y respondió que la aplicación de éste no quiere decir que la Policía Estatal se hará cargo de las policías municipales y los alcaldes deben fortalecer a sus policías para hacer el trabajo de prevención. “Desde la percepción de mi cargo es que la profesionalización, la doctrina y todo lo que tenga que ver con certificación, con reclutamiento, con la fase inicial del policía vaya alineado a las políticas públicas y al nuevo sistema de policía y justicia que marca el Gobierno federal”.

Sobre el sistema penitenciario dijo que hay reclusorios que ya rebasaron su capacidad como el ubicado en Tlapa, La Unión e Iguala, donde se tiene que buscar una solución por lo que ya se trabaja en un proyecto para presentarlo a las autoridades de un nuevo penal.

Sobre el C5 de Acapulco, dijo el funcionario que cuando recibieron nada más había 78 cámaras activas y actualmente son más de 800 las que están funcionando de 900 que tiene.

El funcionario reconoció que el presupuesto asignado no alcanza, porque el 95 parte se va en el pago de nómina y el cinco por ciento para la parte operativa y “mi misión como Secretario es tocar puertas para buscar los fondos a nivel federal. Dar las herramientas a la gobernadora para que justifique porqué necesitamos más recursos para poder profesionalizar, equipar y tener una policía bien”. Destacó que la Policía del Estado está muy profesionalizada, pero sí se requiere invertir en equipamiento, por eso se tienen que conseguir fondos y si es necesario buscar a los empresarios para tener una seguridad pública de Guerrero buena, y él lo hará.

Aseguró que están trabajando en coordinación con la Fiscalía, en donde “muchas carpetas de investigación que estaban archivadas se están empezando a sacar. Nos están dando trabajando a nosotros para que investiguemos y presentemos aquellas personas que tenían órdenes de aprehensión y estaban archivadas desde hace años”.

LA NUEVA LEY

Al Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez le preguntaron por la Ley Estatal de Seguridad Pública, aprobada por el Congreso local este martes y dijo que ésta habla del sistema comunitario indígena y afromexicano, que es muy diferente a hablar de un sistema de Policías Comunitarias, y que habla de la organización de cómo estarán conformados los pueblos organizados y de acuerdo a sus usos y costumbres, cómo se van a conducir, aunque obviamente en coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Méndez Gómez dijo que aunque se aprobó la nueva Ley Estatal de Seguridad Pública en el Congreso local, se tiene que esperar para ver cómo se va a compaginar con la Policía Comunitaria cuando ya rebase los usos y costumbres.

A pregunta de cuál es su apreciación de las Policías Comunitarias, el secretario dijo que en su formación marcaba un buen concepto. “Que se ha desvirtuado, sí, por ciertos factores que han sido infiltrados por la delincuencia, que han atendido a intereses políticos, pero las bases y en lo que está sustentada la Policía Comunitaria son buenas bases, obviamente es para la comunidad que la subscribe, no para el municipio ”, dijo.

Indicó que ha instruido a los policías estales que sean respetuosos en el actuar de aquellas Policías Comunitarias que sí estén dentro de lo que la ley marca y “con los grupos de civiles armados también que hay en ciertas comunidades a fin de llevar una sana convivencia y que no caigamos en una tensión social que nos puede traer consecuencias a nivel estado o federal que seamos la nota. Hay veces que con esos grupos de civiles armados, que hacen las funciones de guardia civil, de Policía Comunitaria o grupo de seguridad en comunidades tratemos de respetar sus usos y costumbres y que cumplan con los que les manda su comunidad y a nosotros nos permita hacer nuestras funciones de seguridad en esas comunidades”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.