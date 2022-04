La aprotinina es efectiva para tratar a pacientes con COVID-19, demuestra un estudio

Madrid, 14 de abril (Europa Press).- El SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, necesita que sus proteínas de espiga se acoplen a las proteínas (receptores ACE) de la superficie de las células huésped. Antes de que este acoplamiento sea posible, partes de la proteína de espiga tienen que ser escindidas por las enzimas de la célula huésped, llamadas proteasas.

Aprotinin treatment against SARS-CoV-2: a randomized phase III study to evaluate the safety and efficacy of a pan-protease inhibitor for moderate COVID-19. https://t.co/Zo68erNm9O

— ingentium_COVID (@ingentium_COVID) March 30, 2022