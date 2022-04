VIDEO: Hubble halla, por primera vez, al antecesor de un agujero negro supermasivo

Redacción Ciencia, 14 abr (EFE).- Un objeto estelar que puede considerarse como el antecesor de un agujero negro supermasivo, cuya existencia se había teorizado, ha sido localizado ahora por primera vez.

El objeto recién encontrado -denominado GNz7q– nació 750 millones de años después del Big Bang, que se produjo hace unos 13 mil 800 millones de años, por lo que se originó en una época conocida como “amanecer cósmico”.

Las simulaciones habían indicado que tales objetos, que pueden considerarse como el antecesor de un agujero negro supermasivo, existirían, pero éste es el primer hallazgo real.

