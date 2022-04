Al Gobierno no le gusta gastar para salvaguardar la vida de las personas: Elena Ríos

María Elena, quien sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido perpetrado en Oaxaca en septiembre de 2019, ingresó al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en julio de 2021, el cual hace unos días le notificó que las medidas de protección con las que cuenta le serían reducidas.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– La saxofonista María Elena Ríos, a quien hace unos días se le redujeron las medidas de protección brindadas por el Gobierno de México, denunció que a la Secretaría de Gobernación (Segob) “no le gusta gastar en cuidar y salvaguardar la vida de las personas que lo único que hacemos es desnudar la verdad que el mismo Estado trata de cubrir”.

“El Mecanismo (de Protección federal), que muchos periodistas y defensores se percatarán y estarán de acuerdo conmigo, hace hasta lo imposible por quitarte las medidas (cautelares) porque no les gusta gastar”, acusó María Elena Ríos en entrevista con la periodista Daniela Barragán durante el programa Café y Noticias, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

María Elena, quien sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido, perpetrado en Oaxaca, en septiembre de 2019, por órdenes del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, relató que a partir del 2 de julio de 2021 fue cuando ingresó al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual hace unos días le notificó que las medidas de protección con las que cuenta le serían reducidas.

La activista, quien ha apoyado a otras mujeres víctimas todo tipo de violencias, explicó que fue el 29 de marzo de este año cuando tuvo su primera junta de gobierno. Ahí, dijo, el Mecanismo de Protección federal aseguró que ella no corre peligro “porque nada más me agreden por redes sociales y porque no me ha tocado nada físicamente; precisamente la protección es para prevenir”.

Comentó que a partir de esa reunión ella comenzó nuevamente a defenderse, “porque las instituciones no te defienden”, e indicó que se llegó al acuerdo de que las medidas de protección iban a continuar igual; estas medidas son: protección policial las 24 horas del día, la cual contempla que sea acompañada a sus traslados a la Ciudad de México, en donde acude por tratamientos a causa del intento de feminicidio que sufrió.

Sin embargo, el acuerdo no se mantuvo. Precisó que cuando emitió al Mecanismo una solicitud para viáticos, ya que tenía que ir a la Ciudad de México, y se requerían cubrir los gastos de los agentes que le brindan seguridad, fue cuando se enteró del cambió en las medidas de protección.

Hacemos un llamado al señor Alejandro Encinas, la compañera Elena Rios tiene riesgo en cualquier parte del país a donde se desplaza ya que su agresor por medio de otras personas la vigila a ella y su familia. @_ElenaRios pic.twitter.com/f3gW1bWv4A — Maldita Vecindad ®️ (@MalditaVecindad) April 11, 2022

Recordó que cuando realizó esta petición de viáticos, personal del Mecanismo le mandó un correo de Gobernación, “en donde dice que las medidas de protección se me van a reducir, porque yo nada más corro peligro en Oaxaca aún sabiendo que a mi agresor lo han denunciado en el Estado de México, en la Ciudad de México, y que no se ha hecho ninguna coadyuvancia para detenerlo”.

“Me redujeron las medidas porque dicen que yo nada más corro peligro en mi pueblo. No fue un acuerdo en la junta de Gobierno fue hasta una semana después cuando yo emití al Mecanismo una solicitud para viáticos ya que tenía que ir a la Ciudad de México; los viáticos no son para mí, yo en ningún momento estoy agarrando dinero de nadie, los viáticos son para los policías”, dijo.

Y agregó: “Fue una sorpresa para mí y desde luego que me molesté […] Tanto fue el hartazgo que le hice pasar al Mecanismo que me mandan a una abogada de nombre Mariana Morales para decirme que meta mi apelación, ‘ah pero eso sí, te vamos a contestar como en unos 30 días hábiles, pero no creo que proceda tu apelación porque eso ya fue una decisión de la junta de Gobierno’. Bueno sí, pero no habíamos quedado en eso en la junta, están tomando decisiones arbitrarias. Y me dice; ‘pues si no mete tu amparo’.”

María Elena Ríos dijo que a la fecha el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas no la ha contactado. De igual forma denunció la impunidad con la que las autoridades que manejan su caso se han conducido, pues el hijo de Vera Carrizal, señalado como cómplice del intento de feminicidio, no ha sido detenido:

“No hay día diga que no me digan, ‘Male, lo vi en la carretera, Male, andaba en tal lugar’. La gente precisamente de eso se decepciona, porque le pueden decir todo el tiempo a la Fiscalía dónde está, pero pareciera que la Fiscalía le dice: Oye, dicen que te vieron por acá’, porque es una realidad. El proceso no ha podido avanzar porque todo el tiempo se están amparando, ellos le apuestan mucho a que me canso, pero es que yo no me voy a cansar”.

En ese sentido, enfatizó que ella no se cansará de su petición de justicia y se mostró confiada en que los responsables del intento de feminicidio al que sobrevivió serán sentenciados.

“Yo no me voy a cansar y sí estoy segura de que en algún momento los tienen que sentenciar. Y van a sentenciar bien a todos, al exdiputado, a su hijo, a los agresores material también, pero desafortunadamente son las mismas autoridades las que se presentan a esta apuesta del cansancio que sí lo logran, desafortunadamente, con las víctimas”, comentó.