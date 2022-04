Pfizer pedirá autoricen refuerzo anticovid en niños de 5 a 11 años “en próximos días”

Nueva York, 14 abr (EFE).- La farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech anunciaron este jueves que van a pedir próximamente que se autorice una dosis de refuerzo de su vacuna contra la COVID-19 para niños de cinco a 11 años, después de que un estudio haya mostrado que aumenta significativamente los anticuerpos contra la variante ómicron.

Según las empresas, la vacuna fue bien tolerada y no planteó nuevas cuestiones de seguridad. En total, más de 10 mil niños de menos de 12 años han participado hasta ahora en los estudios sobre esta vacuna.

Emergency uses of the vaccine have not been approved or licensed by US FDA but have been authorized to prevent COVID-19 in ages 5+. See Fact Sheets: https://t.co/zCHIrvunEm

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 14, 2022