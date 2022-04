La oposición vota NO por defender empresas, dice secretario de la Comisión de Energía

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El Diputado de Morena Cuauhtémoc Ochoa, Secretario de la Comisión de Energía, dijo hoy que los partidos de oposición ya no tienen excusa para no votar a favor de la Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador porque 9 de 12 planteamientos que hicieron ya se incorporaron, y agregó que sólo se explica un voto contrario por la defensa de intereses puntuales de las empresas energéticas.

“Ellos argumentan el tema del cambio climático, de que estamos en contra de las energías renovables, pero la verdad es que en una lógica puntual de redacción todo eso está en la Reforma Eléctrica, no hay una explicación lógica, no hay excusa y el consenso se ha dado, las condiciones en términos de intercambio de opinión también y va más allá de entender por qué no quieren votar por esta Reforma”, aseguró el legislador en entrevista con Alejandro Páez Varela en el programa Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.