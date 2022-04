Petrolera ENI exporta el primer cargamento de crudo mexicano al mercado internacional

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– La petrolera italiana ENI realizó este jueves la primera exportación de petróleo mexicano por medio del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) MIAMTE MV34, con la intención de mandar el energético al mercado internacional desde el campo Miztón, Amoca y Tecoalli en el Área 1 del Golfo de México.

En un comunicado, la empresa expresó que el logro de hoy es “un hito importante para el sector de petróleo y gas en México”, por ser ENI la primera compañía energética transnacional que pone en moción un proyecto costa afuera para exportar el petróleo al mercado internacional.

Eni is the first international company to start production in Mexico. In Area 1 we drilled 5 wells (100% success rate) before submitting the Development Plan, increasing the oil in place to over 2 billion barrels #eniIR pic.twitter.com/6ph0CilMn3

— eni (@eni) July 26, 2019