Federica Quijano, Diputada e integrante de Kabah, habla sobre la Reforma Energética

Mérida, 14 de abril (PorEsto).- Janune Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica Quijano, integrante del grupo Kabah y diputada por Yucatán, fue cuestionada en redes sociales sobre su asistencia a San Lázaro el pasado martes para la discusión de la Reforma Eléctrica.

Tras la decisión del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de pasar el asunto para el domingo 17 de abril, la diputada del Partido Verde argumentó que hará lo que considere correcto.

“Yo no me escondo, jamás lo hehecho[…] escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100 por ciento por más que estuve en casi 100 foros, hay quien está de acuerdo y quien no, sin embargo, siempre quedarás mal con alguien”, escribió en sus redes sociales la cantante de Kabah.