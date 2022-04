VIDEO: Luchador profesional mexicano golpea a hombre por grafitear su carro

El luchador profesional ofreció disculpas a través de sus redes sociales, argumentando que no era la primera vez que sucedia, sin embargo, aceptó que no fue la mejor manera de reaccionar a la situación.

Por Antonio Magallán

Saltillo, 14 de abril (Vanguardia).- El peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA), Ricardo “El Loco” Arreola compartió un video en el que se le puede ver golpeando a un sujeto en plena calle en Monterrey, luego de que éste grafiteara su automóvil.

En la grabación se puede observar cómo un hombre se acerca al automóvil de Ricardo con una lata de pintura en aerosol en la mano, para después pintar los cristales del vehículo.

Lo que no se esperaba el hombre era que, Ricardo, saliera del interior del automóvil para propinarle una “lección”.

PELEADOR DE MMA DA PALIZA A HOMBRE QUE GRAFIETEA SU AUTO

Los hechos ocurrieron en Monterrey, Nuevo León, todo mientras el peleador “El Loco” estaba estacionado con su auto. En ese momento, se puede ver a un sujeto sacar un bote de pintura para dañar el vehículo.

Estás en el centro de Monterrey, vas caminando y te parece buena idea grafitear un carro. Para tu mala suerte, el carro es de un peleador de Artes Marciales Mixtas (Loco Arreola) y para colmo, está adentro del auto 😂 pic.twitter.com/qBVb2HJ1zr — Jonathan LLanes (@LLanesLyL) April 12, 2022

Segundos después, Ricardo sale de su vehículo para reclamarle su acción y alcanzarlo unos metros adelante. Luego de alcanzarlo lo sujetó y golpeó un par de veces mientras el hombre trata de cubrirse.

Luego de las agresiones, Ricardo mostró otro par de videos donde muestra al hombre tratando de despintar las ventanas del auto.

Mala día de este man, madriza de @Rick_invictus y aparte ponerse a limpiar 🥲 pic.twitter.com/JP52P7qHtn — Jonathan LLanes (@LLanesLyL) April 13, 2022

Una vez calmado, Arreola explicó a través de Instagram como sucedió todo y señaló que no es la primera vez que le pasa algo similar.

“Es la segunda vez que me pasa algo así, que hay un vato haciendo cosas y yo adentro del carro. La neta no está chido , el vato andaba bien loco y se le hizo fácil”, explicó.

Por otra parte, Ricardo Arreola reconoció que su respuesta no fue la adecuada, pero pidió que le comprendiera ya que esas acciones llevan a cosas peores.

“Esas personas son las mismas que manosean rucas en la calle y les gritan cosas y todo ese rollo. No me estoy justificando de haberle puesto unos putazos, que creo que no fue la solución más correcta, pero eso es lo que pasa, yo creo que cualquiera hubiera reaccionado igual o hasta peor”, indicó.

Para finalizar, el peleador pidió que no hagan esas pintas y que si les gustan las drogas, pero no las manejan, mejor no las consuman.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.