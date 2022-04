La Comisión Nacional de Búsqueda deja Guanajuato por las amenazas y la inseguridad

Por Alfonsina Ávila

León, Guanajuato, 14 de abril (ZonaFranca).– Por amenazas, persecuciones e inseguridad, los agentes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) han suspendido labores de búsqueda en Guanajuato y en otras cuatro entidades del país, según refiere el informe Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su visita a 13 estados.

“Queremos avanzar, buscar y localizar a las víctimas, ojalá con vida. Pero cuando las vidas de los familiares y agentes están en juego, debemos aceptar nuestras limitaciones. Muchas veces, las víctimas piensan que invocamos los riesgos como disculpa para no hacer nuestro trabajo. No es así. Su frustración nos invade día y noche, pero no somos superhéroes”.