VIDEO: Jugador del Boca Juniors es buscado por la policía tras atropellar a expareja

BUENOS AIRES, 14 de abril (AP).- El futbolista Eduardo Salvio, del club argentino Boca Juniors, fue denunciado el jueves por su expareja por presunta violencia de género.

Magalí Aravena, separada desde hace poco tiempo de Salvio y madre de sus dos hijos, acusó al futbolista de haberle causado lesiones leves tras embestirla con su auto en la vía pública en Buenos Aires, según la denuncia policial de la que informó la agencia oficial de noticias Télam.

El exjugador del Benfica y del Atlético de Madrid se presentará en las próximas horas ante la justicia para dar su versión de los hechos “aclarar todo y demostrar que es inocente”, dijo por su parte al canal TyC Sports el abogado del futbolista, Mariano Cúneo Libarona.

Según la denuncia, Salvio habría causado las magulladuras a Aravena durante una discusión que mantuvieron en la madrugada en las cercanías del edificio donde reside el deportista. El altercado se habría producido cuando el futbolista estaba al volante del auto acompañado de otra mujer y Aravena se posicionó junto al automóvil.

Aparentemente, Salvio avanzó con intenciones de irse del lugar e impactó con las ruedas delanteras a Aravena en una de sus piernas, tras lo cual aceleró y se fue.

Estas duas imagens fazem parte das provas expostas pela defesa de Eduardo Salvio perante a acusação.

As impressões dos sapatos de Aravena no capô do carro do Salvio e o vidro dianteiro partido como resultado dos ataques da sua esposa. pic.twitter.com/6siqCXLYFp

— GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) April 14, 2022