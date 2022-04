La cinta The Northman llega a cines en México con el toque de Alfonso Cuarón

Por Aida Cortés

Saltillo, 14 de abril (Vanguardia).- Estas vacaciones lo único que nos hacia falta era una buena película de época, y que mejor que una de las cintas más alabadas por los críticos y asesorada por el mexicano Alfonso Cuarón, The Northman (El hombre del norte) es un thriller de la época vikinga lleno de venganza, sangre e historia. Para nuestra buena fortuna llega a los cines mexicanos este 14 de abril, una semana antes de su estreno oficial en Estados Unidos (22 de abril).

The Northman está basada en una leyenda nórdica que también inspiró a Hamlet de William Shakespeare. La historia se registró en el libro La historia de los daneses, de Saxo Grammaticus, a principios del siglo XIII, pero se cree que probablemente se basó en un cuento popular islandés anterior.

La leyenda cuenta la historia de Amleth, un el príncipe vikingo que abandona su hogar luego de que su reino fue masacrado y su padre asesinado, a manos de su tío Fjölnir. Por ello, Amleth crecerá alejado de su hogar y lleno de rencor y venganza, “Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjölnir”, es la frase que siempre ronda su mente y lo hace regresar al que fuera su reino para cumplir su objetivo.

El reparto está conformado por Alexander Skarsgård como Amleth, Nicole Kidman (Reina Gudrun) , Anya Taylor-Joy (Olga), Ethan Hawke (Rey Horvendill), Claes Bang (Fjölnir), Kate Dickie (Halldora), Willem Dafoe (Heimir) y Björk (la oráculo y profeta de Amleth). El director Robert Eggers, quien también fue el realizador de The Witch, escribió el guión de El hombre del norte con Sjón, un novelista y poeta islandés.

ASESORÍA MEXICANA

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien ya le había hecho algunas recomendaciones a Eggers sobre The Witch, asesoró al director sobre algunas modificaciones que se hicieron al filme de vikingos. En entrevista con Excelsior, Eggers aseguró que el director de Roma primero lo felicitó y después le hizo algunas observaciones.

“La primera cosa que me dijo cuando vio El hombre del norte fue: ‘cabr…, sé que estás buscando una crítica, pero necesito alabarte’. Fue sensacional, sí tuvo más notas para el corte definitivo, y debo agradecer su opinión sin ningún compromiso. Es una gran ayuda”, comentó el cineasta de 38 años.

La película no se centra sólo en la acción, como comúnmente estamos acostumbrados a ver las producciones de este tipo, Eggers se adentra en el mundo y las creencias vikingas, más allá de su instinto bárbaro. Y es que también mostró la importancia que dieron los nórdicos a su expresión bestial y la espiritualidad por medio de ceremonias guiadas por chamanes.

Para ello, el director, junto al equipo de producción, recurrió a historiadores e investigadores de la historia vikinga, quienes los condujeron por este pasaje islandés. Por este hecho, algunos críticos han definido a la cinta como “la mejor película que recrea la historia nórdica” de aquella época.

En entrevista para The New Yorker, el guionista Sjón aseguró que gran parte de la investigación que se llevó a cabo fue para tratar de ver más allá de esas inflexiones culturales posteriores a un sistema de creencias pagano. La historia ya se había escrito desde el siglo XIII, sin embargo, los guionistas hicieron uso de ciencias modernas, como la antropología y la arqueología para completar la historia.

“Los escritores de la saga, tenían que confiar en lo que se sabía en ese momento: historias que se habían transmitido de generación en generación, poemas, artefactos que aún existían”, dijo Sjón. “Por supuesto, hacen muchas cosas bien. Pero también significa que había cosas perdidas para ellos. Y algunas de esas cosas eran accesibles para nosotros hoy” , agregó el escritor.

Por ejemplo, en 2017, un análisis de ADN concluyó que una guerrera vikinga de alto rango, desenterrada en la isla sueca de Björkö, era una mujer, algo que se puede ver en la película. Asimismo, encontramos escenas que fueron recreadas de acuerdo con prácticas ancestrales de los llamados “hombres del norte”.

"An absolute beast of a movie." 🗡

Watch the new trailer for #TheNorthman, and see it only in theaters April 22. Tickets now on sale. pic.twitter.com/THnrw2tb1z

— The Northman (@TheNorthmanFilm) April 13, 2022