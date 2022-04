“Creo que hallé a mi hijo”: Ceci, líder buscadora de Sonora. “Reconozco su dentadura”

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, podría haber localizado a uno de sus hijos durante la búsqueda que realizaron este jueves.

Al iniciar la búsqueda de este día, Ceci escribió en sus redes el doloroso proceso de búsqueda de los desaparecidos:

El colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora fue fundado por ella cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

Ceci, como le llaman en el colectivo, se volvió viral en enero pasado cuando a través de un video levantó la voz para pedir a los líderes de cárteles de la droga en Sonora, incluido Rafael Caro Quintero, que no les arrebaten la vida a las buscadoras y les permitan seguir con sus labores para dar con el paradero de los desaparecidos, pues no planeaban hallar culpables sino paz.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.