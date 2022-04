AMLO presume encuesta y critica a escritor por decir que “sólo lo apoyan analfabetas”

No es la primera ocasión que el escritor y el Presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentan verbalmente, pues Francisco Martín Moreno ha hecho declaraciones en numerosas ocasiones en contra de la administración federal y el partido oficial, Morena.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantiene como el segundo mandatario con más apoyo entre 21 líderes mundiales, según una encuesta de Morning Consult, en respuesta al escritor Francisco Martín Moreno, quien anteriormente declaró que sólo tiene el apoyo de “analfabetas”.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter, junto con una grabación donde se muestran los resultados de la encuesta Global Leader Approval Ratings.

Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto. 2/2https://t.co/FUPDLCjiWG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 15, 2022

El tuit se dio presuntamente en respuesta al columnista de Reforma, quien publicó el pasado 13 de abril una imagen de la participación en la consulta de Revocación de Mandato del pasado domingo 10 de abril por estado, comparada con otra que muestra el porcentaje de analfabetismo en el país igualmente por entidad. Junto con las imágenes, colocó el texto: “Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena”.

Los siguientes datos de INEGI son ciertamente luminosos y revelan el origen del poder de López Obrador. A más analfabetismo, más votos para Morena… pic.twitter.com/VeHZTrCQJX — Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) April 13, 2022

No es la primera ocasión que el escritor y López Obrador se enfrentan verbalmente. En octubre de 2020, Francisco Martín Moreno, dijo en una intervención de radio que, si pudiera, quemaría vivo a quienes integran Morena.

“No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas”, dijo al respecto el Presidente mexicano en ese momento.

Después de que el fragmento de su entrevista radiofónica fue compartida cientos de veces por internautas, Moreno pidió disculpas. Señaló que todo se debió a una “metáfora literaria impropia de las redes”.

Martín Moreno, nacido en la Ciudad de México en 1946, es hijo de un pareja germano-española exiliada por el nazismo y el franquismo. Ha publicado una veintena de novelas sobre México, algunas de la cuales se han convertido en superventas, y es un activista permanente contra la administración de López Obrador.