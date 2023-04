México, EU y Canadá van contra fentanilo, precursores y máquinas para hacer píldoras

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– México, Estados Unidos y Canadá concluyeron la Primera Reunión del Comité Trilateral de Fentanilo reconociendo a los opioides sintéticos, en particular el fentanilo, como la amenaza de drogas principal en América del Norte y bajo ese entendimiento acordaron que priorizarán cuatro áreas para mayor coordinación: drogas sintéticas actuales y emergentes; la demanda de drogas y la salud pública; modos y métodos de tráfico de drogas; y finanzas ilícitas.

Los tres gobiernos se comprometieron a trabajar juntos para trastocar la trasferencia, facilitación y oferta global de fentanilo ilícito, precursores químicos, y el equipo usado en su producción ilícita (como máquinas para hacer píldoras) antes de que lleguen al Hemisferio Occidental.

Homeland Security Advisor Liz Sherwood-Randall welcomed Mexican Secretary of Security & Citizen Protection Rosa Icela Rodríguez and Canadian National Security and Intelligence Advisor Jody Thomas to the White House to accelerate trinational efforts to counter the fentanyl threat. pic.twitter.com/bNvm3pakiG

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) April 13, 2023