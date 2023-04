Twitter Blue ya permite publicar tuits de hasta 10 mil caracteres y editar su formato

Madrid, 14 de abril (Europa Press).– Twitter ha anunciado que ya admite tuits de hasta 10 mil caracteres de longitud y con los estilos de escritura negrita y cursiva, aunque se trata de una opción restringida a los usuarios de su versión de pago, Twitter Blue.

Twitter Blue es un servicio premium de la red social, que ya está disponible en España por un pago mensual de 11 euros en su versión para iOS y Android, y que ofrece ventajas como la posibilidad de editar tuits, cerar carpetas de elementos guardados o mostrar una insignia azul de cuenta verificada.

more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more words more…

— Twitter (@Twitter) February 8, 2023