El FBI difunde VIDEOS del momento en que secuestran a una ciudadana de EU en Jalisco

Los Ángeles, 14 de abril (LaOpinión).- A más de cuatro meses de la desaparición de la ciudadana estadounidense Mónica de León Barba, a quien se le vio por última vez en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, el FBI divulgó una serie de videos que muestran el momento en el que la víctima fue secuestrada.

A través de las redes sociales publicó las últimas imágenes de Mónica antes de desaparecer, en donde se le ve paseando a su mascota. Además, se observan tres vehículos sospechosos que podrían haber participado en la privación ilegal de su libertad.

En uno de los clips difundidos se observa a los delincuentes en el momento en que se llevan a la víctima, quien fue forzada por los sospechosos a entrar en un automóvil Volkswagen Jetta gris para después salir de la escena.

#BREAKING : This video shows Monica DeLeon Barba moments before her kidnapping in Tepatitlán, Jalisco, Mexico, while walking with her dog on Nov. 29, 2022. The 1st half of the video depicts Monica walking with her dog. The 2nd half shows 3 vehicles fleeing after her kidnapping. pic.twitter.com/K1ulV99jeu

Tras este hecho el perro de Mónica se quedó solo y anduvo suelto en la calle. Más tarde el animal fue localizado por un miembro de la familia, lo que detonó las primeras sospechas sobre la desaparición.

De acuerdo con la agencia federal, al menos cinco personas estarían involucradas en el plagio de Mónica, quienes viajarían en el Jetta donde se llevaron a la víctima, además de un Dodge Charger gris y una camioneta Chevrolet Suburban blanca.

The #FBI is offering a reward of up to $40,000 for information leading to the recovery of Monica de Leon Barba, a United States citizen who was kidnapped in Tepatitlán, Jalisco, Mexico, while walking home from work with her dog on November 29, 2022: https://t.co/o8x9rNKIbN pic.twitter.com/fDItY2SjpU

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 30, 2023