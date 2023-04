VIDEOS: Evacuan a Primer Ministro de Japón tras explosión en discurso; hay 1 detenido

TOKIO (AP) — Una fuerte explosión se produjo en un puerto occidental de Japón durante la visita del Primer Ministro Fumio Kishida sin que hubiera víctimas, reportó la televisora NHK el sábado.

Kishida visitaba el puerto Zaikazaki en la prefectura de Wakayama para apoyar al candidato de su partido gobernante en una elección local. Hubo un estallido justo antes de que comenzara su discurso, señaló la televisora.

Japanese Prime Minister, Fumio Kishida was Evacuated during a Speech at a Fishing Pier in the Wakayama Region after a Person in the Crowd threw what was initially believed to be an “Explosive Device” at the Prime Minister; the Object later turned out be a Smoke Canister/Grenade. pic.twitter.com/ps91HUCMMm

— OSINTdefender (@sentdefender) April 15, 2023