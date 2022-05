EU se siente preocupado por violencia en funeral de periodista palestina asesinada

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos se ha mostrado este viernes “profundamente preocupado” al ver las imágenes de la Policía israelí “entrometiéndose” en el funeral de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, fallecida el miércoles por un disparo en la cabeza en la localidad cisjordana de Yenín.

Además, ha detallado que el Departamento de Estado se encuentra en “estrecho contacto” con sus homólogos israelíes y palestinos, a quienes ha instado a “mantener la calma” y a evitar “cualquier acción” que pueda aumentar las tensiones entre ambos países.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha calificado en rueda de prensa de “perturbadoras” las imágenes y ha indicado que “es un día que deberíamos marcar”, ya que “una periodista extraordinaria perdió la vida”.

We were deeply troubled by the images of Israeli police intruding into the funeral procession of Palestinian American Shireen Abu Akleh. Every family deserves to lay their loved ones to rest in a dignified and unimpeded manner.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 13, 2022