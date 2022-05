Autoridad Palestina invita a organismos a colaborar en investigación sobre periodista

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS).- La Autoridad Palestina (AP) ha extendido este sábado una invitación a los organismos internacionales para que colaboren en la investigación que el Gobierno palestino está efectuando sobre la muerte esta semana de la periodista Shireen Abu Akleh durante su cobertura de un enfrentamiento entre fuerzas israelíes y palestinos en Cisjordania.

La AP se ha negado rotundamente a colaborar con Israel en la investigación ante la desconfianza que le suscitan las autoridades hebreas.

Israel ha admitido la posibilidad de que la periodista falleciera por un disparo efectuado por sus propios militares pero mantiene que es imposible sacar conclusiones dado que no puede examinar la bala que mató a la reportera, en poder de los servicios forenses palestinos.

We welcome the participation of all international bodies in the investigation of the assassination of Shireen Abu Aqleh, by communicating with the specialized #Palestinian Public Prosecution, which issued its initial report yesterday. https://t.co/MoPcPDG36c

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 14, 2022