Cynthia fue violada por empleados de CFE en Chihuahua; acusan a SUTERM de protegerlos

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 14 de mayo (La Verdad).– Agitando sus manos para indicar a los automovilistas que bajaran la velocidad y se detuvieran, un grupo de mujeres bloqueó de manera intermitente la Carretera Federal 45, conocida como Panamericana, a la altura de la entrada de Samalayuca, Chihuahua, en demanda de justicia para la mujer que hace unas semanas fue víctima de una violación en ese poblado.

Las manifestantes se plantaron la tarde de este jueves en la carretera frente a la fila de tráileres, camiones y automóviles que de inmediato se formó en ambos sentidos de la carretera –de norte a sur y de sur a norte–, para denunciar el daño causado a la víctima y demandar el arresto de los responsables.

Algunas caminaban entre los vehículos portando una manta con los rostros de cuatro de los presuntos responsables de la violencia sexual que sufrió la víctima de 31 años; otras usaron un megáfono para narrar el hecho ante los automovilistas detenidos.

Algunos niños que acompañaban a las mujeres se sumaron a la protesta con cartulinas en color rosa donde se leía “CFE tiene violadores” y “Justicia”; otras simplemente se sentaron sobre la cinta asfáltica frente a los vehículos detenidos y unas más permanecieron de pie, estoicas, por intervalos de 10 minutos. Esta acción la repitieron varias veces durante dos horas, de las 18 a las 20 horas.

La familia de la víctima asegura de ninguna autoridad ha escuchado sus voces y están desesperadas.

La noche del pasado 22 de abril, la mujer fue violada presuntamente por un grupo de empleados de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se ubica en el poblado de Samalayuca. La denuncia señala que el hecho ocurrió en el interior de la oficina del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) Sección 162 ubicada a un lado de la planta.

Inicialmente se informó que la mujer fue atacada de forma simultánea por cuatro hombres ya identificados con nombre y apellido, pero en la protesta se denunció que fueron ocho los agresores.

“Estamos obstruyendo esta carretera en la exigencia de justicia para nuestra compañera, quien fue violada por ocho cabrones trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad dentro de las instalaciones del Sindicato de la Comisión, y estamos aquí en la exigencia de justicia”, informó a gritos una mujer del colectivo Fuerza Feminista Fronteriza, quien junto con otras siete mujeres viajó desde Ciudad Juárez para unirse a la manifestación.

“No nos vamos a mover hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan justicia… que es lo único que puede tener, porque no hay nada, absolutamente nada, que repare todo el daño, que repare lo que le hicieron esos ocho cabrones trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad”, indicó con megáfono en mano.

El bloqueo a la carretera fue intermitente, por intervalos de 10 minutos no se permitía la circulación, pasado ese tiempo se reabrían 10 minutos y luego se volvían a obstruir el paso.

Algunos conductores se molestaron y descendieron de los vehículos para preguntar qué estaba sucediendo; otros bajaron su unidad automotriz por al camellón central o a los laterales y aceleraron para seguir su paso. En algunas ocasiones las manifestantes alcanzaron a bloquear con sus cuerpos en ese tramo, incluso una de ellas fue levemente golpeada por una camioneta donde viajaban dos mujeres y varios niños y cuya conductora bajó a la lateral, evadió unos vehículos y cuando trató de incorporarse a la carretera varias mujeres le obstruyeron el paso, suscitándose el incidente.

Visiblemente molesta, la copiloto bajó del mueble y enfrentó a las manifestantes, tratando de golpear a una de ellas.

“Cuando se iba a pasar me puse para pararla, pero no quiso pararse entonces pues me atravesó poquito más y quiso subir [a la carretera] y al momento de subir me pegó con la troca y fue cuando se paró, pero no porque se haya querido parar sino porque ya no pudo subir, entonces cuando vio que me había pegado se puso la muchacha como muy violenta, empezó a decir que no era cierto, que quería pasar y se enojó, empezó a discutir con otra de las manifestantes”, contó Cruz Almendra, una residente de Samalayuca, quien aseguró que no conoce a la víctima pero se sumó a la protesta porque no le parece justo lo que ocurrió.

Ante ese incidente, las manifestantes decidieron luego atravesar sus vehículos en el camellón central y utilizaron unos metros de alambre de púas para ponerlo frente a ellas en el sentido de sur a norte o con rumbo a Ciudad Juárez, y hacía la lateral de terracería.

Otros conductores mostraron su solidaridad con la protesta, al reanudarse la circulación accionaron los cláxones de sus vehículos y respondieron el saludo de despedida de las manifestantes. Otros se bajaron para informarse a qué se debía el bloqueo y al escuchar los datos se indignaron y decidieron permanecer en silencio junto a las participantes del movimiento.

“Nos motiva que nos dejen de violar, que nos dejen de matar, que nos dejen de desaparecer, que se ponga una alerta porque esta ya es una emergencia nacional. El feminicidio ya es una emergencia nacional, afortunadamente está chica esta con vida, pero la dieron por muerta entonces eso era para que fuera un feminicidio más”, dijo Zihuatonalli Treviño Ruiz, una de las manifestantes.

Familiares de la víctima recordaron que durante la última semana realizaron varios plantones afuera de las instalaciones de la CFE en demanda de justicia, pero hasta el momento los presuntos responsables –entre ellos el Secretario del Trabajo– no han sido detenidos. Por el contrario, acusaron que el SUTERM les contrató un abogado, al parecer se les tramitó un amparo en contra de su detención y hasta este 12 de mayo gozaban de libertad.

“Estuvimos haciendo paros en Comisión Federal, duramos lunes, martes y ayer miércoles haciendo manifestación ahí, no nos hicieron caso, nos ignoraron, prácticamente nos ignoraron” dijo una de las tías de la víctima. “Nos dicen que vino la líder sindical de género, ¿a qué vino?, nomás a entorpecer y ni siquiera estamos seguros que haya sido la líder general ¿por qué?, porque no se identificó”.

Los familiares de la víctima señalaron que mujer estuvo hospitalizada varios días debido a las lesiones que sufrió al ser agredida y actualmente, por motivos de seguridad, constantemente es cambiada de casa, sin que hasta el momento haya logrado empezar a recuperarse, por el contrario presenta una afectación psicológica grave.

El pasado lunes, el abogado Mario Espinoza Simental, quien se ostenta como defensor de los presuntos responsables, dijo que sus representados son inocentes y aseguró que la víctima cambió la versión que había dado en la primera declaración ante las autoridades.

Sin embargo, durante la manifestación, los familiares de la víctima refirieron que los abogados de los presuntos responsables mienten al señalar que los hechos no sucedieron como se asentó en la denuncia penal y como prueba, dijeron, están las lesiones que presentó la víctima y que quedaron documentadas en el informe médico practicado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua Zona Norte.

Casi una hora después de iniciada la manifestación, unos seis policías de la Guardia Nacional, a cargo de las unidades 21056 y 13370, llegaron al sitio del bloqueo, dialogaron con algunas de las manifestantes y después empezaron a abanderar el sitio.

Alrededor de las 20 horas, las manifestantes se retiraron del lugar de forma pacífica, al grito de “¡Justicia, queremos justicia!”.

