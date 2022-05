SLP: Hombre en situación de calle muere tras ser atacado por dos perros

El hombre no pudo escapar de los perros que lo atacaron debido a que presentaba una discapacidad en una de sus piernas que limitaba su movilidad.

San Luis Potosí, 14 de mayo (El Pulso).– Un hombre en situación de calle que pernoctaba en un terreno ubicado en la avenida Pedro Moreno de San Luis Potosí, murió al ser atacado por dos perros que lo mordieron en todo el cuerpo hasta causarle la muerte sin que hubiera alguien que lo auxiliara.

La mañana de este viernes se reportó la muerte del hombre, quien utilizaba como vivienda temporal una construcción dentro de un terreno que se localiza en la citada avenida, junto a la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, cerca de la calle Nicolás Zapata en la zona centro de la ciudad.

Inicialmente, algunos transeúntes escucharon los gritos de la víctima pidiendo auxilio y los ladridos de los perros, por lo que se pidió ayuda a las autoridades.

Personal de Protección Civil Estatal acudió a atender al hombre que estaba tirado en el piso dentro de un cuartucho, aún estaba con vida y alcanzó a decir que había sido atacado por unos perros; presentaba múltiples mordeduras en todo el cuerpo, pero cuando llegaron los paramédicos y lo revisaron se determinó que ya había fallecido.

Según la información inicial, el ahora occiso fue atacado por dos perros de la raza Pitbull que aún estaban dentro del terreno y de ahí que se dio parte al Centro Antirrábico para que se hicieran cargo de los mismos.

El hombre no pudo ponerse a salvo ante la embestida ya que, además, presentaba una discapacidad al no tener la pierna izquierda y por lo tanto no podía moverse con rapidez.

Al lugar acudieron autoridades de la Fiscalía General del Estado para dar fe del cuerpo, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares en caso de que fuera reclamado.

