Colectivo feminista lanza petición contra Mafian Tv por lucrar con caso de Debanhi

A través de redes sociales, un colectivo feminista creó una petición para que influencers y creadores de contenidos dejen de lucrar con casos que tengan que ver con la violencia contra la mujer en México, tomando por ejemplo a Mafian Tv y su “investigación” en el caso de Debanhi.

Ciudad de México,m 14 de mayo (SinEmbargo).- El colectivo feminista Las Brujas del Mar se lanzó contra el youtuber Mafian Tv, después de que retirara su apoyo hacía el caso de Debanhi Escobar, pues argumentan que sólo lucró con el caso y buscó seguidores en redes sociales; por ello crearon una petición para que influencers y creadores de contenidos no lucren con casos sobre la violencia hacía la mujer.

A través de redes sociales, el colectivo aseguró que Fabián Pasos, la persona detrás del canal de YouTube Mafian Tv, solo buscaba ganar seguidores y reproducciones con el caso de Debanhi, por ello crearon una petición en Change.org para que influencer no lucren con situaciones similares y delicadas.

“¿Creen ustedes que si MafianTv no pudiera monetizar los videos que hizo sobre Debanhi, hubiera hecho VEINTICUATRO? ¿Creen que si no hubiera retribución buscaría cómo alimentar el morbo para ganar seguidores y reproducciones? Nosotras no, por eso firmemos:”, expuso el colectivo en Twitter.

¿Creen ustedes que si MafianTv no pudiera monetizar los videos que hizo sobre Debanhi, hubiera hecho VEINTICUATRO? ¿Creen que si no hubiera retribución buscaría cómo alimentar el morbo para ganar seguidores y reproducciones? Nosotras no, por eso firmemos: https://t.co/FK2KX7fxQn — Las brujas del mar (@brujasdelmar) May 13, 2022

En su propuesta hicieron un llamado para que las plataformas de streaming, como lo es Twitch, YouTube, Facebook, entre otras, no permitan la monetización de contenido relacionado con casos de violencia contra las mujeres.

“Tal es el caso de Fabián Pasos (MafianTv), quien hizo 23 videos sobre el tema con más de dos millones de reproducciones cada uno en YouTube, hecho que la plataforma condecoró con una placa de 1 millón de suscriptores y pagos de miles de dólares a través de la monetización de sus videos […] Esto sin contar el dinero recibido en YouNow, Facebook y Twitch donde también estuvo subiendo contenido que generaba morbo entre las audiencias para seguir lucrando a costa de la desaparición y feminicidio de Debanhi y su familia”, se lee en la petición a través de Change.org.

“Que si una persona siente deseos de informar o compartir sus opiniones en torno a un caso no pueda lucrar con el mismo y de esta forma se pueda dejar de incentivar y premiar a estos personajes que lejos de buscar la verdad y la justicia, malinforman y revictimizan” subrayaron.

Hasta el momento la petición cuenta con más de 2 mil 380 firmas a través de la plataforma y redes sociales.

MAFIAN TV RETIRA SU APOYO AL CASO DE DEBANHI ESCOBAR

El pasado 12 de mayo, Fabián Pasos mencionó a través de un video que retiraba su “apoyo a la familia” de Debanhi tras lanzar una serie de comentarios que muchos calificaron como misóginos y de revictimización para la joven y su familia.

El youtuber que transmitió para Mafian TV aparentemente estaba realizando las transmisiones con total respeto a la familia de Debanhi Escobar; sin embargo, las críticas en su contra no pararon, luego de que hiciera una transmisión en vivo en la que aseguró que le retiraba el apoyo a la familia de la joven, pues según él, ellos estaban aceptando las mentiras que se dicen sobre el caso.

“¿Qué pudo haber sucedido para que el padre de Debanhi se fuera transformando en lo que tanto criticaba? Y hoy por hoy apoyar las mentiras de una Fiscalía como si esto se tratase de la verdad absoluta, cuando él mismo aseguró que había perdido la fe en las instituciones de su estado, mismas que él aseguró que lo habían engañado”, sentenció.

Estas palabras de Fabián Pasos no fueron las más polémicas, pues las críticas en su contra fue cuando en plena transmisión en vivo criticó que Debanhi Escobar estuviera en una fiesta a altas horas de la noche, además culpó a su papá de abandonarla y ser el responsable de su muerte.

“¿Qué chingad*s estaba haciendo una escuincla de 18 años a las 4 de las put*s mañanas con gente que ni conocía? (…) y sí, a usted señor Mario Escobar se le olvido su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años a mí no, pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiera estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija”, arremetió el youtuber contra el papá de Debanhi Escobar.

El youtuber también declaró que el papá de Debanhi lo acusó de hacer un circo mediático con el caso de su hija y tras estas palabras, en redes sociales se unieron para defender a la familia de la víctima y pedir a Fabián Pasos que se retracte.