Marvel cancela la serie animada MODOK tras su primera temporada

MADRID, 14 de mayo (EuropaPress).- Con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura arrasando en los cines de medio mundo, donde ya ha superado los 500 millones de dólares de recaudación, no todo son buenas noticias para las adaptaciones de personajes Marvel. Y es que una serie basada en uno de los personajes de “La Casa de las Ideas” ha sido cancelada.

Se trata de MODOK, la serie de animación stop-motion creada por Patton Oswalt y Jordan Blum que seguía los pasos del cabezón, deslenguado e ingenioso supervillano y que, según informa Variety, tras los diez primeros episodios que componían su primera temporada llega a su fin.

En sus redes sociales, Oswalt ha reaccionado a la cancelación, con tristeza pero agradeciendo el camino andado. “Pude trabajar con los mejores guionistas posibles y un elenco de voces de ensueño. Marvel nos dejó volvernos locos en su caja de juguetes. Otra gran experiencia. ¡Seguiremos hacia delante!”, tuiteó.

*sigh* oh well

Got to work with the best writers, a dream voice cast, and @Marvel let us run amok in their toy box. Another great experience. Forward! https://t.co/TjOMuQ1Kfr

— Patton Oswalt (@pattonoswalt) May 13, 2022