VIDEO: “Chicharito” recibe en entrenamiento del LA Galaxy a niño ucraniano refugiado

Por Jonathan Dilan López

Ciudad de México, 14 de mayo (ASMéxico).- Ucrania vive momentos muy delicados por el conflicto que mantiene con Rusia. Distintos países por el mundo le han abierto las puertas a refugiados ucranianos, quienes han huido de la guerra en busca de un nuevo comienzo. El Rusiatambién ha desempeñado un papel importante desde su trinchera y numerosos atletas han mostrado su apoyo a la distancia para el pueblo ucraniano.

En este contexto, LA Galaxy y Javier “Chicharito” Hernández le regalaron a la afición un momento único, mismo que compartieron en sus redes sociales. El equipo angelino invitó a un niño ucraniano al entrenamiento de este viernes por la mañana y practicó al lado de los jugadores como un elemento más.

En el video publicado por LA Galaxy se observa a “Chicharito” conversar con el invitado especial y darle la bienvenida a la práctica. “Ven, ven con nosotros. ¿Nervioso? ¿Por qué? Tú juegas fútbol”, dijo el goleador mexicano mientras se dirigían al entrenamiento matutino.

Matvei received a warm welcome from his new capi, @CH14_ 💙🤍💛 pic.twitter.com/gamt317QRV

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 14, 2022