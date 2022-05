Marvel confirma a los productores de la nueva película sobre Los 4 fantásticos

La nueva película de Los Cuatro Fantásticos por Marvel Studios ha confirmado a sus dos productores; aunque ya se pudo ver a John Krasinski como Mr. Fantástico, aún no se confirma su participación en la nueva cinta.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 14 de mayo (ASMéxico).- La película de Los 4 Fantásticos por Marvel Studios está cada vez más cerca a pesar de que recientemente perdiera a su director asignado, Jon Watts, responsable de la trilogía de Spider-Man con Tom Holland como parte del UCM.

Y mientras no se confirma a un nuevo cineasta, la compañía de Kevin Feige ya tiene a los productores de esta nueva versión de Fantastic Four en el cine. Se trata de Grant Curtis y Nick Pepin, productores de la reciente serie Caballero Luna de Disney+. Así lo ha confirmado el guionista de la propia serie, Jeremy Slater, en una reciente entrevista, tal y como recoge el medio Comicbook.

OBJETIVO: SUPERAR LAS VERSIONES FALLIDAS DE FOX

Así, Slater ha confirmado que la próxima película de la familia fantástica de Marvel ya tiene productores: “Mis productores ejecutivos en Caballero Luna son los mismos que manejarán el proyecto 4 Fantásticos, así que tuvimos muchas conversaciones al respecto. Yo estaba como, ‘No no quiero sugeriros nada de lo que se me ocurra, porque honestamente, no necesitáis mi hedor por ahí”, comenta el guionista con cierta hironía.

I’ve been waiting three years for this. pic.twitter.com/04Wrqqyw4i — Jeremy Slater (@jerslater) May 3, 2022

Y es que el propio Slater ya participó en el anterior reboot de la franquicia a cargo de Josh Trank, aunque finalmente muy poco de su guion llegó a la versión final. Es por ello que prefiere mantenerse al margen de esta nueva versión. Eso sí, da por hecho que este nuevo reinicio de Los 4 Fantásticos está en las mejores manos.

“Grant y Nick son productores asombrosos. Van a encontrar escritores y directores brillantes. Y no necesitan mi hedor en ningún lugar cerca de ese proyecto. No puedo esperar a verlo como un fan, pero solo debes saber que nadie aceptará una película de Jeremy Slater por una muy buena razón”, concluye el guionista.

Por ahora Los 4 Fantásticos como parte del UCM no tienen fecha de estreno en cines; ¿veremos finalmente a John Krasinski como Reed Richards?

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.