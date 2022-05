Djokovic alcanza su victoria mil en tenis profesional; es el quinto en conseguirlo

Roma, 14 de mayo (EFE).- El serbio Novak Djokovic cosechó este sábado la victoria número mil de su carrera al ganar al noruego Casper Ruud en el semifinales del Masters 1000 de Roma con la que certificó su pase a la final del torneo que ya ha conquistado en cinco ocasiones.

Día redondo para “Nole”. Mil victorias en su carrera y el pase a la final de uno de sus torneos favoritos. En ella buscará sus sexta corona en la capital italiana ante el griego Stefanos Tsitsipas, que apeó del Foro Itálico al alemán Alexader Zverev.

Solo Ruud se interponía entre el número 1 y un nuevo récord personal. Se deshizo de una de las revelaciones en dos sets (6-4 y 6-3), tal y como ha hecho en todos sus partidos de este torneo hasta el momento, y entra a formar parte de un selecto club de cinco tenistas.

Jimmy Connors (mil 274 victorias), Roger Federer (mil 251), Ivan Lendl (mil 068) y Rafael Nadal (mil 051) eran los únicos en ostentar ese privilegio. Ahora tendrán nuevo integrante en el grupo, uno que estaba deseando llegar al redondo número.

Thank you 🧁! Thank you all for being on this journey with me thus far! ❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Blessed and privileged to have reached this milestone and hoping for many more victories to come 💪🏼😃

