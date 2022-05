Madre de niña que murió por hacer challenge de TikTok demanda a la aplicación

Los Ángeles, 14 de mayo (LaOpinión).- Nylah Anderson de Filadelfia falleció luego de intentar grabar un video de un desafío para la aplicación TikTok y la encontraron desmayada dentro del armario de su madre, el pasado 7 de diciembre de 2021. Ahora la señora demanda a la red social de origen chino por la muerte de su pequeña.

El reporte de la denuncia que obtuvo Daily Mail, redacta que la menor de 10 años vio en la sección “Para ti” de la red social, el challenge “desafío del apagón” que consistía en entrar en un lugar obscuro para asfixiarse, desmayarse y luego recobrar el conocimiento, todo mientras grabas el video.

Nylah Anderson intentó hacer el reto y se metió en el armario de su madre para ponerse alrededor del cuello la correa de un bolso y ahorcarse, lamentablemente la niña perdió por completo el conocimiento y dejó de respirar hasta que su familia la encontró colgada.

GSN-The family of a 10-year-old girl who choked herself to death as part of a TikTok challenge is suing the video platform for negligence and having a ‘defective design.’ Nylah Anderson of Philadelphia was found unconscious in her mom’s bedroom closet on December 7. pic.twitter.com/CliAIpkCGS

