No hay mexicanos entre las víctimas de ataque en Buffalo que dejó 10 muertos: Ebrard

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– El Canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó la tarde de este sábado que no hay ningún mexicano entre las víctimas del tiroteo en un supermercado de Buffalo, en el estado de Nueva York, que dejó al menos 10 personas muertas y tres heridas en lo que se investiga como un posible “crimen de odio racial”.

“Me informa nuestro Cónsul en Nueva York que no hay ningún connacional entre las víctimas del tiroteo de esta mañana”, escribió Ebrard en sus redes sociales.

El Secretario de Relaciones Exteriores además envió las condolencias del Gobierno mexicano con los afectados en lo que calificó como una “terrible tragedia que, de nuevo, pone sobre la mesa la necesidad urgente de restringir la disponibilidad de armas”.

Un hombre abrió fuego el sábado con un fusil en un supermercado en Buffalo, Nueva York, donde mató a 10 personas e hirió a tres más antes de ser arrestado, informó la policía, un incidente que las autoridades describieron como un “crimen de odio y un extremismo violento por motivos raciales”.

El hombre fue identificado como Payton Gendron, de Conklin, un poblado que se encuentra a unos 320 kilómetros (200 millas) al sureste de Buffalo, en el estado de Nueva York, dijeron dos funcionarios policiales a The Associated Press que solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones.

El sospechoso estaba siendo interrogado por el FBI el sábado en la tarde, indicó uno de los funcionarios.

Según las autoridades, 11 de las víctimas eran personas de raza negra y dos blancas. El tiroteo ocurrió en el Tops Friendly Market, un supermercado en un barrio cuya población es en su mayoría negra localizado a pocos kilómetros (millas) al norte del centro de Buffalo.

El atacante vestía ropa militar y portaba un chaleco antibalas, según las fuentes. El Alcalde de Buffalo, Byron Brown, reveló que el agresor “viajó horas” hasta el supermercado, donde 13 personas fueron baleadas y 10 habían perdido la vida.

Los investigadores creen que el agresor transmitió el ataque por internet mediante una cámara instalada en su casco, según una de las fuentes. En el video se ve al sujeto armado que lleva puesto equipo militar y un fusil en un asiento delantero al momento en que llega a la tienda. Desciende del vehículo apuntando el fusil hacia la gente y abre fuego, dijo el funcionario.

También se ve al atacante cuando ingresa caminando al supermercado y dispara contra otras víctimas en el interior, agregó. Una de las víctimas era un agente que se jubiló en fecha reciente y trabajaba como guardia de seguridad de la tienda, según el funcionario.

Takesha and her husband, Shawn Leonard, of Buffalo came to the Tops Friendly Market shooting site in support of their neighbors and Buffalo community, Takesha said, “When one part hurts, we all hurt. We’re here in solidarity of our community.” pic.twitter.com/7YGAQtuq0s

— Tina MacIntyre-Yee 🌊 (@tyee23) May 15, 2022