Florencia Alducin acusa a policías de Querétaro por violencia sexual; suspenden a 3

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La conductora responsabilizó a la policía municipal de Querétaro de ocasionarle 43 lesiones; en el video se observa a Alducin con las marcas de los golpes en distintas partes del cuerpo

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- Florencia Alducin, conductora de Televisa, denunció que fue violentada física y sexualmente por policías municipales de Querétaro. La Secretaría de Seguridad Pública informó que suspendió a tres policías que estarían relacionados con las agresiones.

A través de Instagram, la conductora narró que el pasado 10 de mayo tuvo un accidente vial y que la persona responsable del otro vehículo se negó a pagar los gastos del accidente, por lo que tuvieron una discusión.

Luego, según narró, al llegar la aseguradora ella decidió retirarse, pero fue seguida por varias patrullas. “Ocho patrullas fueron detrás de mí, hombres, se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron, me pegaron. No hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso, me tocaron”.

Alducincontó que durmió en prisión y que el peritaje médico le indicó que tiene en total 43 lesiones; en el video se observa el resultado de los golpes: en el labio, las costillas, los brazos y las piernas.

“Durante todo el trayecto ellos me iban golpeando, sí, yo de alguna forma mordía, me defendía, aventaba, porque no me dejaban hacer nada”, dijo.

Florencia Alducin responsabilizó al Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y a la policía del estado por su seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal compartió un comunicado en el que mencionó que tras el incidente, personal del municipio busca brindarle atención y acompañamiento para realizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano Interno de Control.

Posteriormente, se dio a conocer que la dependencia suspendió a tres elementos presuntamente relacionados con la agresión “Se ha ordenado al Órgano Interno iniciar los procedimientos conducentes y la suspensión inmediata de tres policías, hasta que concluyan las investigaciones correspondientes”.

He dado puntual seguimiento al incidente sucedido en Bernardo Quintana y he girado la instrucción para que se atienda, investigue y castigue a los responsables. Los queretanos deben estar tranquilos de que cuentan con una policía capacitada, certificada y equipada. pic.twitter.com/1E3Z1b8Mm4 — Mauricio Kuri (@makugo) May 12, 2023

El Gobernador Mauricio Kuri dijo en un video publicado en sus redes sociales que ha dado “puntual seguimiento al incidente” y que ha pedido que “se deslinden responsabilidades” y que “se castigue a quién deba ser castigado”.

Además, defendió a la policía y señaló que la ciudadanía puede confiar en el accionar de policía, pues es “responsable” y “capacitada”.

-Con información de Proyecto Puente