Barcelona se corona campeón de la Liga española al vencer 4-2 en el derbi al Espanyol

BARCELONA (AP) — El Barcelona conquistó el domingo su primer título de la Liga española desde la salida de Lionel Messi al derrotar el domingo 4-2 al Espanyol.

Robert Lewandowski firmó un doblete, mientras que Alejandro Balde y Jules Koundé anotaron los otros goles del Barça.

El equipo de Xavi Hernández aseguró el título con cuatro fechas de anticipación y dos años después de la traumática marcha de Messi en medio de las penurias financieras que aún agobian al club catalán.

Los jugadores azulgranas tuvieron que correr a resguardarse al túnel de vestuario cuando festejaban en el círculo central, luego de que hubo un grupo de aficionados se metió al campo para encararlos.

Lewandowski abrió el marcador al rematar frente al marco tras un pase de Balde a los 11 minutos. Balde, lateral de 19 años, anotó por primera vez en la temporada a los 20.

El partido quedó sentenciado poco antes del descanso cuando Lewandowski firmó su sexto doblete de la temporada. El delantero polaco alcanzó los 21 tantos para afianzarse como líder de la tabla de goleadores del torneo y totalizar 31 dianas en todas las competencias.

Koundé marcó el cuarto azulgrana a los 53.

Javier Puado descontó por los anfitriones con un remate por el centro bombeado a los 73 y Joselu hizo el segundo en los descuentos.

Fue apenas la novena jornada en la que el Barça encajó goles en la puerta de Marc-Andre ter Stegen.

Los azulgranas alcanzaron una suma irremontable de 85 unidades. El Madrid (71), que el sábado venció 1-0 a Getafe, marcha en a segunda plaza.

Still kicking off down there. Espanyol fans expressing ire at the board pic.twitter.com/FtSf2crmsC

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) May 14, 2023