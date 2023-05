“Plan C” se consolidará en 2024 pero inicia en comicios de Edomex y Coahuila: Delgado

El dirigente nacional de Morena hizo un llamado a la unidad en los comicios electorales de este año y del próximo para concretar el Plan C Electoral, luego de que la primera alternativa a la reforma fuera tumbada por la SCJN.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró este domingo que el llamado “Plan C” electoral comenzará con las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila y se consolidará en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante el evento de campaña del candidato Armando Guadiana Tijerina, quien busca obtener la gubernatura por el estado de Coahuila, Delgado afirmó que el Plan C Electoral arrancará durante los comicios de junio de este año a favor “de la Transformación” en el estado.

“Qué significa el Plan C: Que volvamos a hacer lo que hicimos en el 2018, una revolución pacífica y democrática en las urnas para garantizar que siga esta transformación histórica que ya ha iniciado”, dijo.

Señaló que para llegar a las elecciones de 2024, es necesario el apoyo de este año, por lo que es fundamental el triunfo en Coahuila. “No podemos permitir que se cumplan cien años de malos gobiernos y de corrupción”, agregó.

Mario Delgado recalcó en el ejemplo que el partido ha aprendido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 convocó a “toda la gente buena y comprometida con su país que quería el cambio verdadero”, sin importar la procedencia de las y los militantes.

“[Convocó] a que votaran por el cambio, a que votaran por un futuro diferente para sus hijos y para sus nietos”, enfatizó, a lo que agregó que dicha convocatoria se está repitiendo pero en Coahuila para que la entidad pueda unirse a la Cuarta Transformación.

Finalmente, agradeció la presencia del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien, junto con otros legisladores de Morena, “todos se estén agrupando para apoyar a nuestro candidato”.

El Plan C empieza este 2023 con un voto masivo a favor de la transformación en #Coahuila y el #Edomex, y se concreta en la elección de 2024. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/GuslKIAWih — Mario Delgado (@mario_delgado) May 14, 2023

El lunes pasado, el Secretario Adán Augusto López aseguró que se implementará un “Plan C” electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional parte del llamado “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una Reforma Electoral.

Por medio de sus redes sociales, el Secretario criticó a los ministros de la Corte y los acusó de no representar los intereses de la sociedad.

“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares.

Y recalcó: “No hay de otra: ‘Plan C’ en las urnas”.

En ese sentido, López Hernández se refirió a lo anteriormente mencionado por el Presidente López Obrador hace unas semanas, en el que pidió abiertamente votar contra el bloque conservador.

El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) May 8, 2023

“Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación: ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C y ya lo aplicamos en el 18”, dijo el Jefe del Ejecutivo el pasado 27 de marzo.

Así como el Secretario, varios simpatizantes del Presidente Andrés Manuel manifestaron su disgusto con la resolución de la Suprema Corte, e incluso señalaron que “ha excedido sus funciones”.

Alrededor de las 14:00 horas de ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primer parte del llamado “Plan B” electoral, en este caso sobre propaganda gubernamental, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

Los ministros votaron 9-2 a favor –los necesarios para poder frenar la reforma– del proyecto de sentencia, que difundieron la semana pasada algunos medios locales, donde se plantea la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes.

Los ministros que votaron a favor del proyecto –con votos concurrentes en algunos casos– que tumba la primera parte del “Plan B” fueron: Ana Margarita Ríos Farjat. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y la Ministra presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.

En contra, votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.