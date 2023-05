Celtics va a la final de la Conferencia Este en la NBA tras imponerse 4-3 a los 76ers

Por Jimmy Golden

BOSTON (AP) — Jayson Tatum anotó 51 puntos —la mayor cantidad en un séptimo partido en la historia de la NBA— y los Celtics de Boston vencieron el domingo 112-88 a los 76ers de Filadelfia para avanzar a la final de la Conferencia Este por segundo año consecutivo.

“Uno siempre llega a una serie con la expectativa de cómo se supone que debe suceder”, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, quien está en su primer año como entrenador en jefe de la NBA luego de ser ascendido en la víspera del campo de entrenamiento luego que Ime Udoka fuera suspendido. “Así no son los playoffs”.

We are headed to the ECF after closing out Game 7 at home over the Sixers. pic.twitter.com/kIIK8Kvs32

— Boston Celtics (@celtics) May 15, 2023