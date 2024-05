López Obrador asegura que hay piso parejo en las elecciones; “he cumplido todo”, dice

Andrés Manuel López Obrador destacó que ha obedecido todas las indicaciones que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar los principios de equidad de la contienda.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este martes que en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio habrá piso parejo; luego de que ayer Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante del PRIAN, dijera que su candidatura se vio enormemente afectada por las constantes declaraciones del mandatario en contra de ella.

A través de la conferencia de prensa diaria, el Presidente también criticó que las y los líderes de opinión en los medios de comunicación son quienes actúan con imparcialidad.

“Sí hay piso parejo. Si hay piso disparejo, pues es porque los que se sentían los dueños de México, los potentados, los dueños de los medios de información… Les puedo mostrar ahora mismo que no hay piso parejo. En el caso de los medios, ¿los medios actúan con imparcialidad? No, desde el principio”, dijo.

“¿Ustedes creen que Ciro [Gómez Leyva] actúa con imparcialidad? Ahí se los dejo de tarea. ¿[Joaquín] López Dóriga actúa con imparcialidad? ¿[Carlos] Loret de Mola actúa con imparcialidad?, ¿la señora Azucena [Uresti] actúa con imparcialidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de propaganda. La verdad es que ahora están muy nerviosos, desesperados porque pensaron que iba a ser lo mismo de siempre”, agregó.

Asimismo, recordó que en las elecciones que perdió en 2006, todos los medios de comunicación callaron el fraude, y destacó que ha obedecido todas las indicaciones que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar los principios de igualdad y equidad electoral.

“Imagínense cómo se callaron todos los medios cuando el fraude de 2006. Todos: callados. Al contrario, los abajofirmantes avalando el fraude, esa es su idea de democracia. Ahí estaba [Héctor] Aguilar Camín, [José] Woldenberg, los mismos, avalando el fraude de 2006”, señaló.

“La señora [Guadalupe Taddei] que está a cargo de este asunto es simpatizante, por decir lo menos, del bloque conservador, está probado. Pero todas, todas, todas las recomendaciones que nos han hecho las hemos cumplido, hasta más. Cuando inventan esto de que teníamos que editar las mañaneras, pues si son en vivo cómo las editamos, tomamos la decisión de mantenerlas en vivo 24 horas. Ya ustedes, la [conferencia] de ayer, ya no la pueden ver”, contestó.

Ayer, la candidata presidencial de la alianza opositora Fuerza y corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que su candidatura se vio enormemente afectada por el Presidente.

La panista hizo las declaraciones luego de que la aspirante se reuniera en privado con magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, donde presentó una denuncia contra el INE por incumplimiento en materia de violencia en el país.

“Sigo pensando que el Presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que fueron falsos, diciendo que se querían quitar los programas sociales cuando él sabe que eso es falso, aduciendo problemas de corrupción de mi persona que nunca han existido”, mencionó.

Acusó que López Obrador sigue reincidiendo en intervenir la equidad de la contienda electoral, “se decidió no cancelar las ‘mañaneras’, pero el Presidente sigue interviniendo el proceso electoral. Ellos argumentan que emiten las medidas cautelares, y obviamente todo esto es parte de la calificación final que se tendrá”, dijo la candidata.

Según Gálvez, el Presidente acumula 51 medidas cautelares. “17 están en firme y pues lo que decimos es: ‘No pasa nada’”, señaló la candidata. También añadió que una solución “fácil” era prohibir las “mañaneras”, pero “no la tomaron, y ya pasó”, expresó. Gálvez no volvió a proponer que se cancele la transmisión de las conferencias de prensa del Presidente.

Gálvez mencionó que el INE tenía que tomar una serie de medidas que no se han tomado para evitar que el mandatario afecte la equidad de la contienda. “El Presidente incide, se mete en la candidatura en la elección a favor de su candidata [Claudia Sheinbaum] abiertamente. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho a los magistrados: ‘Esto no es piso parejo’. No hay piso parejo”, denunció.

Sin embargo, pese a que reconocen el problema, las y los magistrados le dijeron a Gálvez que se necesita una reforma constitucional en la materia para que no ocurran situaciones así. “Están conscientes, han emitido las medidas cautelares. Ellos dicen, bueno, nosotros hemos reaccionado. Nos sugirieron una reforma constitucional para la siguiente elección donde se puedan estacionar a los funcionarios públicos, pero ¿de qué nos sirve ahorita?”, se quejó.

La candidata de Fuerza y Corazón por México afirmó que al Tribunal Electoral le faltan “más dientes”, pero consideró que la responsabilidad principal, en este caso, cae sobre el jefe del Ejecutivo. “El tema es que cuando haces una Ley no te imaginas que el Presidente va a violentar la Ley”, dijo Xóchitl Gálvez.

Además de apuntar al TEPJF, explicó que no hay mecanismos para sancionar al Presidente. También acusó que ni los partidos políticos, ni sus dirigencias, ni el propio INE, ni Tribunal, han hecho de propio para enmendar esas lagunas.

Gálvez Ruiz afirmó que la gente se da cuenta de que hay un abuso del poder y eso la ha hecho crecer en las encuestas. Incuso afirmó que en algunas mediciones, sin mencionar cuáles, ella ya tiene un empate técnico con Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Seguimos Haciendo Historia. “La gente ya se dio cuenta de que el Presidente está abusando de su poder, está queriendo imponer a su candidata como dé lugar y pues eso te genera solidaridad, la gente se solidariza. Entonces aquí lo hemos dicho claramente, le vamos a ganar a base de votos, con una enorme participación”, aseguró.

La audiencia de Xóchitl Gálvez tuvo el fin de solicitar un juicio contra el INE por un supuesto incumplimiento en materia de seguridad, luego de darse hechos de violencia en todo el país contra funcionarios públicos, precandidatos y candidatos a diversos cargos y de todos los partidos.