Expareja de Britney Spears es acusado de acoso por irrumpir en la boda de la cantante

Por Andrew Dalton y Jeff Turner

VENTURA, 14 de junio (AP).— Un hombre que estuvo brevemente casado con Britney Spears y que se presentó sin invitación a la boda de la estrella del pop con su novio Sam Asghari fue acusado el lunes de acoso.

Jason Alexander, de 40 años, se declaró inocente del cargo en la corte del condado de Ventura, junto con cargos menores de allanamiento de morada, vandalismo y agresión.

Los tres cargos por delitos menores se derivaron directamente del intento de Alexander de ingresar a la boda, que transmitió en vivo en Instagram. El cargo de acoso involucró incidentes repetidos a lo largo del tiempo, dijo el abogado de Spears, Mathew Rosengart.

Un juez emitió una orden de restricción que requería que Alexander, quien compareció ante el tribunal por videoconferencia desde la cárcel, se mantuviera al menos a 100 metros de Spears durante tres años. El juez fijó su fianza en 100 mil y programó una audiencia para el miércoles sobre el tema.

Un correo electrónico en busca de comentarios de su defensor público Matthew Terry no fue respondido de inmediato.

Alexander fue el primer marido de Spears. Los dos estuvieron casados ​​por menos de tres días en 2004 antes de la anulación.

Spears, de 40 años, y Asghari, de 28, se casaron el jueves en su casa en Thousand Oaks, California, frente a varias docenas de invitados, incluidos Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna.

THIS ASSHOLE IS LEGIT RUNNNG THROUGH HER HOUSE?? pic.twitter.com/D0q5BfffDp

— Fan Account (@TheSpearsRoom) June 9, 2022