Thor Love and Thunder será una de las películas más cortas del UCM

Por David Arroyo

Ciudad de México, 14 de junio (AS México).- 119 minutos, o 1 hora y 59 minutos, como prefiráis. Esa es la duración de Thor Love and Thunder de acuerdo a varias filtraciones. Esto convertiría a la película en la más corta de Marvel en los últimos cinco años, concretamente desde Ant-Man y la Avispa (2018, 118 minutos). Si vamos un poco más atrás en el tiempo y contamos todas las cintas de la compañía (más de 30 películas), la próxima entrega del dios del Trueno sólo es superada por las siguientes:

· Ant-Man y la Avispa (118 minutos)

· Ant-Man (117 minutos)

· Doctor Strange (115 minutos)

· Thor (114 minutos)

· Thor: El mundo oscuro (112 minutos)

· El increíble Hulk (112 minutos)

First look at Christian Bale as Gorr The God Butcher in ‘THOR: LOVE AND THUNDER’. pic.twitter.com/KMEkSqK3yB

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 24, 2022