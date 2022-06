Todo sobre la Superluna de Fresa, la primera de 2022, que iluminará este 14 de junio

Por Yeseline Trejo

Ciudad de México, 14 de junio (AS).- La Superluna de Fresa, es uno de los eventos astronómicos que iluminará el cielo por su doble tamaño y brillo, de acuerdo con los expertos para este mes de junio se verá la primera superluna del año 2022, lo que hace aún más especial su llegada. A continuación te diremos todo lo que necesitas saber, así como el origen milenial de la luna llena.

¿POR QUÉ SE LLAMA LA LUNA DE FRESA?

¡EL DATO! Civilizaciones ubicadas en Europa que también presenciaban el brillo de la Luna llena de junio, la nombraron como “Luna de Miel”, debido a que su llegada era la misma del inicio de la temporada de recolección de miel.

Watch the sky at 7:52am ET (11:52 UTC) on June 14 to gaze upon the Strawberry supermoon—when the Moon is both in its full phase and near perigee, or its closest point in orbit around Earth.

The Moon is at its brightest and largest 🌕

¿QUÉ ES UNA SUPERLUNA?

De acuerdo con diversos astrónomos se le conoce como “superluna” a las lunas llenas o incluso las lunas nuevas que se encuentran más cerca de la Tierra y para que logren su mayor acercamiento, estas deberán orbitar de forma elíptica. Las características principales que tienen es que su tamaño es dos veces más grande que una luna normal, y su brillo tiene una doble luminosidad.

¿QUIÉN FUE EL AUTOR DEL NOMBRE “SUPERLUNA”?

El astrónomo Richard Nolle, fue el creador del nombre “Superluna”, toda vez, que en 1979 presenció el acontecimiento astronómico y decidió nombrarla de una forma diferente con el objetivo de lograr una diferenciación entre las lunas normales y las que muestran un doble tamaño.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER LA SUPERLUNA EN MÉXICO?

¡El dato! La NASA reveló que la primer superluna del año podría verse durante tres días seguidos, “la luna parecerá llena durante unos tres días centrados en este período, desde el domingo por la noche hasta el miércoles por la mañana”.

🍓🍯🍻🌹 The June full moon is the sweetest of the year – called Strawberry, Honey, Mead, or Rose Moon.

It's also a supermoon! The Moon appears a little bigger and brighter than average because it's closer to Earth in its elliptical orbit. https://t.co/em5wrKIxAt pic.twitter.com/zkiTtwRDag

— NASA Moon (@NASAMoon) June 13, 2022