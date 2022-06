OMS: Van 1,600 casos de viruela símica; convoca panel para evaluar emergencia global

Madrid, 14 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado este martes en rueda de prensa que ya se han producido más de mil 600 casos de viruela del mono en 39 países.

“Aunque las vacunas de la varicela pueden brindar protección, hay pocos datos clínicos sobre su eficacia y tampoco hay un gran suministro de estas vacunas”, ha enfatizado Tedros, para advertir de que el brote mundial es “inusual y preocupante”.

De hecho, el director general del organismo de Naciones Unidas ha informado de que va a convocar el próximo 23 de junio a la Comisión de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional para evaluar si la viruela del mono es, o no, un problema de salud pública de emergencia internacional.

"The 🌍 outbreak of #monkeypox is unusual & concerning. For that reason I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern"-@DrTedros

