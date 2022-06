ONU: Hay una “desconexión histórica y peligrosa” entre cambio climático y gobiernos

BERLÍN, 14 de junio (AP) — El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el martes de una “peligrosa desconexión” entre lo que reclaman ciudadanos y científicos para frenar el cambio climático y lo que en realidad hacen los gobiernos al respecto.

“Presenciamos una desconexión histórica y peligrosa: la ciencia y los ciudadanos reclaman acciones climáticas ambiciosas y transformadoras”, dijo en una conferencia climática en Austria. “Mientras tanto, muchos gobiernos dan largas. Esta inacción tiene graves consecuencias”.

Guterres dijo que la guerra de Rusia en Ucrania suponía un riesgo de empeorar la crisis porque las grandes economías “insisten en los combustibles fósiles” a los que se atribuye buena parte de las emisiones que impulsan el calentamiento global.

The only true path to energy security, stable power prices, prosperity & a livable planet lies in abandoning fossil fuels & accelerating the renewables-based energy transition.

“El nuevo financiamiento para prospección de combustibles fósiles e infraestructura de producción es un delirio”, dijo en un mensaje en video a la Cumbre Mundial Austriaca, iniciada por el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. “Sólo alimentará la lacra de la guerra, la polución y la catástrofe climática”.

“Las renovables son el plan de paz para el siglo XXI”, dijo.

Schwarzenegger, que hace campaña contra la contaminación desde hace años, dijo que la guerra en Ucrania era otro motivo para dejar de utilizar combustibles fósiles.

El exgobernador citó una investigación que muestra que Europa pagó a Rusia decenas de miles de millones de dólares por importaciones energéticas en los dos primeros meses del año.

The energy crisis exacerbated by the war in Ukraine has seen a perilous doubling down on fossil fuels by the major economies.

New funding for fossil fuels is delusional.

It will only further feed the scourge of war, pollution & climate catastrophe. https://t.co/ppM3pOaqna

