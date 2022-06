Tom Cruise es señalado de apoyar “los abusos que se producen en la Cienciología”

Ciudad de México, 14 de junio (AS México).- Tom Cruise se encuentra en un momento dulce de su vida después de haber vuelto a ponerse en la piel de Maverick en la secuela de Top Gun, una película que llega 35 años después de la primera cinta y que está siendo todo un éxito en las carteleras de cine de todo el mundo.

La actriz no ha dudado en compartir en sus redes sociales una denuncia de Claire Headley, quien también perteneció a la Cienciología, y que tras abandonarla la denunció y la acusó de violar las leyes de tráfico humano y los derechos humanos, aunque todo quedó en vano, pues desestimaron el caso. Sin embargo, su lucha no quedó ahí, pues su testimonio quedó público en el documental Leah Remini y la Cienciología, que generó un gran revuelo en todo Estados Unidos.

MÁS ACUSACIONES CONTRA LA CIENCIOLOGÍA

Ahora, Headley ha cargado directamente contra el protagonista de Top Gun, a quien acusa de “destruir familias” y de “promover una secta peligrosa que destruyó a mi familia y me obligó a tener dos abortos”. Además, también le califica como “fraude” por “apoyar los abusos que la organización lleva a cabo”.

Una opinión que compartió Remini, quien agradeció el comentario de su amiga y dejó un mensaje en contra de la estrella de Hollywood. “Gracias a mi amiga Claire Headly por su valentía. Has seguido hablando a pesar de los incesantes ataques de la Cienciología. Tal y como dice Claire en este post, Cruise sabe exactamente qué pasa en la Cienciología. No dejéis que el encanto de la estrella os engañe”, ha añadido.

Thank you to my friend @claireheadley for your courage.

You have continued to speak out despite the non-stop attacks from Scientology.

And as Claire says in her post below, Tom Cruise knows exactly what goes on in Scientology.

Don’t let the movie star charm fool you. pic.twitter.com/zQKwJWuJLj

— Leah Remini (@LeahRemini) June 11, 2022