“No pueden reemplazarla”: Fans de Robbie rechazan a Lady Gaga como Harley Quinn

Robbie ha encarnado al díscolo personaje en las dos entregas de Escuadrón suicida y en Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn.

Madrid, 14 de junio (Europa Press).- La reciente noticia de que Lady Gaga podría interpretar a Harley Quinn en la secuela del Joker no ha pasado inadvertida entre el fandom de DC y, especialmente, entre los seguidores de Margot Robbie. Y es que no son pocos los que han alzado la voz en redes sociales defendiendo el trabajo de Robbie como compinche de Joker y rechazando, de pleno, la elección de Gaga.

Robbie ha encarnado al díscolo personaje en las dos entregas de Escuadrón suicida y en Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Y, aunque la película de Joker, y por tanto también su secuela, no forman parte del mismo universo cinematográfico de estas cintas, y por tanto no suponen que pierda el papel, multitud de publicaciones en Twitter critican la decisión de la elección de Gaga en la cinta que llevará por título Joker: Folie à Deux y será un musical.

“Margot Robbie ES Harley Quinn y no hay otra que pueda reemplazarla en ese rol”, dice un usuario. “Margot Robbie necesita una película más como Harley Quinn para completar el arco de su personaje con Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Sería un error si esto nunca ocurre”, se queja otro.

Margot Robbie IS Harley Quinn and there's no one that could ever replace her in the role pic.twitter.com/Jdf2aY5dRt — kamala khan's lawyer (@Targ_Nation) June 13, 2022

Margot Robbie needs one more film as Harley Quinn to complete her character arc with Poison Ivy. It would be a mistake if that never happens. pic.twitter.com/gQjdxM4V3l — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) June 13, 2022

nobody can play a better harley quinn than margot robbie — nyx (@saphrei) June 14, 2022

Incluso fans de la cantante no se muestran muy satisfechos con la elección: “Lady Gaga es súper talentosa, pero lo siento, intentar verla como Harley Quinn sería tan duro como ver a alguien que no sea Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man”, opina una internauta.

“Amo a Lady Gaga con todo mi corazón, pero no puedo, podré ni quiero ver a nadie interpretando a Harley Quinn si no es la propia Margot Robbie”, reza otra publicación.

Lady Gaga is talented af but yeah sorry trying to see her as Harley Quinn would be just as hard for me as seeing someone else be Iron Man besides RDJ Margot Robbie is Harley Quinn. Sorry. pic.twitter.com/N1LogtnDxn — BrokeHomieJean (@JK_Graz2K) June 14, 2022

Love Gaga with all my heart but I can't, won't & don't want to see anyone playing as Harley Quinn if it's not the icon herself Margot Robbie 😒 pic.twitter.com/zLhkgvVeRa — ً (@gagasluxury) June 14, 2022

¿'Joker 2' un musical? ¿Con Lady Gaga de Harley Quinn? No sé si me aterra o me gusta. No por Gaga que la amo, sino, porque canten y porque Harley es Margot Robbie. — Ana DMB (@Ana_dmati) June 14, 2022

También hay otros usuarios que entienden que la decisión tomada no es tan difícil de asimilar ya que, al igual que ocurre con otros personajes como Batman o Joker, habrá dos versiones de Harley Quinn conviviendo en la gran pantalla en películas totalmente independientes.

“Margot Robbie NUNCA será reemplazada como Harley Quinn, Lady Gaga solo la va a interpretar en un universo y rol diferente” o “Amo a Margot Robbie con toda mi alma, pero no me importa tener diferentes interpretaciones de Harley Quinn”, son algunos de los mensajes.

I love Margot Robbie with my soul but i don't mind having different interpretations of Harley Quinn, that makes sense? — lenkia (@batcroft) June 14, 2022

Ledger fue un pedazo de Joker. Hathaway una pedazo de Catwoman. Pattinson un pedazo de Batman. Esta franquicia es "experta" en callar bocas agoreras, así que a priori una Lady Gaga como Harley Quinn en una supuesta "Joker II" me produciría mucha expectación. #Joker2 #Joker pic.twitter.com/4CSrKiY0Vg — José Torres Criado (@torres_criado) June 14, 2022

A mí, así de primeras, Lady Gaga como Harley Quinn me parece un gran cast. pic.twitter.com/livMKWaxr9 — Jose (@joseluisrubin) June 14, 2022

Y no solo con la elección de Lady Gaga, sino que hay también quién duda de que la del musical sea la mejor idea para Joker 2.

amo a Lady Gaga y el Joker, pero un musical… tendrían que ser canciones icónicas y que no se roben la historia, solo así tal vez ganamos con esta peli — Andy Snow #LOUISLATINOMIRELIGION #PROUDOFDANIELLE (@lysnowallen) June 14, 2022

Amo a lady gaga pero si sale en le joker 2 solo les pido que no cante quiero ver pelicula sin nada de musical!!! pic.twitter.com/9DKWCP9YMZ — doncaguamon!!! (@Roachblood1) June 14, 2022

Incluso hay quien fantasea con la posibilidad de que Lady Gaga interprete en Joker 2 a Poison Ivy y Margot Robbie a Harley Quinn, y quien ya ha comenzado a realizar montajes con la cantante caracterizada con el que podría ser su nuevo personaje.

like Lady Gaga as Poison Ivy alongside Margot Robbie as Harley Quinn, IMAGINE — 𝐦𝐲𝐥𝐤𝐲✰ (@myIkyway) June 14, 2022

Ya empiezan los montajes de Lady Gaga como Harley Quinn y ni tan mal oye!!!😍 pic.twitter.com/9KDFNpZypR — The Burning Club 🎬 (@theburningclub1) June 14, 2022

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press