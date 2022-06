Los perros regulan su comportamiento como lo hacen los niños, revela un estudio

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) – Los perros regulan su comportamiento de manera similar a los humanos, más concretamente a los niños pequeños, según ha revelado una nueva investigación de la Universidad La Trobe.

La investigadora principal y candidata a doctorado en la Universidad La Trobe, Maike Foraita, dijo que a pesar de expresarlo de diferentes maneras, los perros regulan su comportamiento de manera similar a los niños pequeños.

“Un perro mascota aprende a controlar sus impulsos de forma muy parecida a como lo hace un niño; inhibe su impulso de morder los muebles o ladrar a los visitantes, puede recordar rutinas y hacer lo que dice su dueño”, dijo Foraita en un comunicado.

Researchers developed an executive function (EF) scale for dogs based on behavioral ratings by owners. Exploratory analyses revealed six distinguishable EF factors, and found that on average working dogs exhibited higher EF scores than non-working dogs. https://t.co/KfUd3gStRr

— Animal Cognition (@SpringerANCO) May 25, 2022