“De ninguna manera” hubo actos anticipados de campaña, revira Adán Augusto a Monreal

Adán Augusto López aseguró que no se violó la ley durante el evento de Morena en Toluca, el cual se realizó el pasado domingo 12 de junio.

Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aseguró este martes que “de ninguna manera” violó la ley al acudir este domingo a Toluca, Estado de México, en el “Evento de la Unidad” de Morena.

“¿Qué le responde a [Ricardo] Monreal de que violó usted la ley allá en Toluca?”, le cuestionaron los medios, a lo que respondió: “No, nada, ¿qué le voy a responder? Nada”.

“De ninguna manera”, insistió el Secretario de Gobernación al entrar a Palacio Nacional para asistir a la reunión que sostendrían el Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de su gabinete con John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Cambio Climático.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, acusó el pasado 13 de junio que el evento del pasado domingo en Toluca en el que participaron la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Canciller Marcelo Ebrard podría ser catalogado como un acto anticipado de campaña.

Monreal Ávila aseguró que habrá división en el partido si existe favoritismo para entregar la candidatura presidencial.

“Si se generan fracciones en el partido, pues va a terminar mal. Si hay exclusión en el partido, pues habrá división al final aunque se simule, y aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes, es muy claro”, dijo en conferencia de prensa.

Frente a representantes de medios de comunicación, Ricardo Monreal añadió que “desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas”, pero advirtió que éstas “serán endebles y caprichosas”.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado de la República. https://t.co/EeOvAUTRRe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 13, 2022

Sobre dicha reunión, Monreal aclaró que no fue invitado al desayuno denominado “de la unidad”. “Sólo recibí el jueves o el viernes una llamada telefónica del presidente Mario Delgado para que a través mío se les invitara a los senadores y las senadoras a asistir al acto de las 11:00 de la mañana. […] Así fue nada más la invitación para todos. Yo soy Senador, obviamente estaba invitado porque yo invité a los senadores para que fueran a las 11 de la mañana, pero a mí no me invitaron al desayuno de las 9 de la mañana”.

“Sobre mi impresión, podría decir que les deseo suerte a quienes anticipadamente se les ha incluido y referido como aspirantes a la candidatura presidencial. Por mi parte, seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero. Soy de las personas que piensan que no será violando la Ley como honraré la democracia y las mejores prácticas políticas, para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos para las promociones personalizadas de manera anticipada”, agregó.

Asimismo, reiteró que continuará desempeñándose “con firmeza y apego a la Ley”. “Voy a seguir siendo leal a los principios que originaron la formación de nuestro movimiento, el cual implica y requiere libertad e inclusión”.